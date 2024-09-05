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На экс-замглавы МЧС завели дело о мошенничестве на 20 млн рублей - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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На экс-замглавы МЧС завели дело о мошенничестве на 20 млн рублей
На экс-замглавы МЧС завели дело о мошенничестве на 20 млн рублей - РИА Новости Крым, 05.09.2024
На экс-замглавы МЧС завели дело о мошенничестве на 20 млн рублей
В отношении бывшего замглавы МЧС России Павла Барышева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщает в четверг пресс-служба Следкома... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T16:03
2024-09-05T17:03
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В отношении бывшего замглавы МЧС России Павла Барышева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщает в четверг пресс-служба Следкома России.По данным следствия, Барышев изготовил поддельные документы о его праве на обеспечение жильем, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей. Похищенная квартира арестована решением суда. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничествеВ Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в судКрымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтора
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), мошенничество
На экс-замглавы МЧС завели дело о мошенничестве на 20 млн рублей

Экс-замминистр МЧС России подозревается в мошенничестве на 20 миллионов – Следком

16:03 05.09.2024 (обновлено: 17:03 05.09.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В отношении бывшего замглавы МЧС России Павла Барышева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщает в четверг пресс-служба Следкома России.

"Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя Министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере", – сказано в сообщении.

По данным следствия, Барышев изготовил поддельные документы о его праве на обеспечение жильем, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей. Похищенная квартира арестована решением суда. Расследование продолжается.
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НовостиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Мошенничество
 
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