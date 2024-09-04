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В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд
В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд
В Ялте будут судить фигуранта дела о крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта на благоустройство дворов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T09:50
2024-09-04T09:50
2024-09-04T09:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Ялте будут судить фигуранта дела о крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта на благоустройство дворов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным следствия, контракт стоимостью 145 млн рублей на выполнение работ был заключен между ялтинским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и юридическим лицом.Незаконную деятельность злоумышленника выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело о мошенничестве направлено в Ялтинский городской суд. Материалы в отношении соучастников фигуранта дела направлены в суд ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактахСевастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительствеВ Алуште директор фирмы обманула бюджет на полмиллиона рублей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, ялта, новости крыма, прокуратура республики крым, мошенничество, благоустройство
В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд
Прокуратура: дело о крупном мошенничестве при благоустройстве дворов в Ялте ушло в суд
09:50 04.09.2024 (обновлено: 09:51 04.09.2024)