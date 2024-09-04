https://crimea.ria.ru/20240904/v-yalte-na-blagoustroystve-dvorov-ukrali-15-mln---delo-ushlo-v-sud-1140103238.html

В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд

В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 04.09.2024

В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд

В Ялте будут судить фигуранта дела о крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта на благоустройство дворов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T09:50

2024-09-04T09:50

2024-09-04T09:51

крым

ялта

новости крыма

прокуратура республики крым

мошенничество

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Ялте будут судить фигуранта дела о крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта на благоустройство дворов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным следствия, контракт стоимостью 145 млн рублей на выполнение работ был заключен между ялтинским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и юридическим лицом.Незаконную деятельность злоумышленника выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело о мошенничестве направлено в Ялтинский городской суд. Материалы в отношении соучастников фигуранта дела направлены в суд ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактахСевастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительствеВ Алуште директор фирмы обманула бюджет на полмиллиона рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, новости крыма, прокуратура республики крым, мошенничество, благоустройство