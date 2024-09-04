Рейтинг@Mail.ru
В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240904/v-yalte-na-blagoustroystve-dvorov-ukrali-15-mln---delo-ushlo-v-sud-1140103238.html
В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд
В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд
В Ялте будут судить фигуранта дела о крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта на благоустройство дворов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T09:50
2024-09-04T09:51
крым
ялта
новости крыма
прокуратура республики крым
мошенничество
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137333684_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bcd9276db42bc55475d720242af57fc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Ялте будут судить фигуранта дела о крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта на благоустройство дворов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным следствия, контракт стоимостью 145 млн рублей на выполнение работ был заключен между ялтинским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и юридическим лицом.Незаконную деятельность злоумышленника выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело о мошенничестве направлено в Ялтинский городской суд. Материалы в отношении соучастников фигуранта дела направлены в суд ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактахСевастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительствеВ Алуште директор фирмы обманула бюджет на полмиллиона рублей
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137333684_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_22e3d4a588eef6293483a564d6c81a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, новости крыма, прокуратура республики крым, мошенничество, благоустройство
В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд

Прокуратура: дело о крупном мошенничестве при благоустройстве дворов в Ялте ушло в суд

09:50 04.09.2024 (обновлено: 09:51 04.09.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Ялте будут судить фигуранта дела о крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта на благоустройство дворов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным следствия, контракт стоимостью 145 млн рублей на выполнение работ был заключен между ялтинским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и юридическим лицом.
"Обвиняемый совместно с иными соучастниками приискал фирмы, с которыми были заключены фиктивные договоры на выполнение работ. В последующем на счета строительных организаций необоснованно перечислено порядка 15 млн рублей", - сказано в сообщении.
Незаконную деятельность злоумышленника выявили и пресекли сотрудники ФСБ.
Уголовное дело о мошенничестве направлено в Ялтинский городской суд. Материалы в отношении соучастников фигуранта дела направлены в суд ранее.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах
Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве
В Алуште директор фирмы обманула бюджет на полмиллиона рублей
 
КрымЯлтаНовости КрымаПрокуратура Республики КрымМошенничествоБлагоустройство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост
09:50В Ялте при благоустройстве дворов украли 15 млн - дело ушло в суд
09:27Новый образовательный центр заработал в столице Крыма
09:07Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
08:53Для семейного отдыха: что обещают туристам пляжи Азовского моря в ДНР
08:31Для США нет предела вовлеченности в конфликт на Украине – Песков
08:16Крымский мост сейчас – данные на утро среды
08:14Отключение света в Севастополе в среду: список адресов
07:49Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем
07:39Зачем России новая ядерная доктрина – ответ Кремля
07:31Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы
06:58На трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск ремонтируют мост
06:30Сырский приказал ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС – пленный
06:05Исследования загрязнений водоемов в Африке используют в Крыму
00:01Снова дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
22:52Главное за день: 3 сентября
22:30Главные новости Крыма: 3 сентября
22:12Зеленский уволил замглавы своего офиса
21:58Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
Лента новостейМолния