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Крымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтора

Крымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтора - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Крымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтора

37-летнему жителю Коктебеля грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей за лжеуслуги риэлтора. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T15:01

2024-08-29T15:01

2024-08-29T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 37-летнему жителю Коктебеля грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей за лжеуслуги риэлтора. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Обманутые граждане обратились в полицию, где рассказали, как малознакомый гражданин под предлогом оказания услуг по приобретению недвижимости завладел их деньгами.Общий ущерб по пяти фактам мошеннических действий составил около 4 миллионов рублей."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 "Центральный" УМВД России по г. Симферополю при силовой поддержке спецподразделения "Росгвардия" установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Коктебеля", - говорится в сообщении пресс-службы.Оказалось, что злоумышленник завязывал знакомства с доверчивыми людьми и предлагал свою помощь в оформлении документов по купле-продаже имущества. Однако, получив деньги, он через какое-то время переставал выходить на связь со новыми "знакомцами".Подозреваемый во всем признался, однако денег при нем уже не оказалось – он потратил их на собственные нужды."Следователем отдела полиции № 3 "Центральный" УМВД России по г. Симферополю в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по ч. 2,3,4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 1 миллиона рублей", - отметили в ведомстве.Следствие продолжается.В конце июля в Крыму разоблачили серию мошенничеств с арендой жилья, которую наладила и больше двух лет реализовала жительница Симферополя, жертвами "риэлтора" стали более 30 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали членов банды "черных риэлторов"Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенниковПрисвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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