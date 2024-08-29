https://crimea.ria.ru/20240829/krymchaninu-grozit-10-let-tyurmy-za-moshennichestvo-i-lzheuslugi-rieltora-1139971906.html
Крымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтора
Крымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтора - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Крымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтора
37-летнему жителю Коктебеля грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей за лжеуслуги риэлтора. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T15:01
2024-08-29T15:01
2024-08-29T15:01
новости
мошенничество
общество
риелтор
крым
новости крыма
коктебель
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/08/1118812955_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ee86c2691d4f087967b115b4a53f054a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 37-летнему жителю Коктебеля грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей за лжеуслуги риэлтора. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Обманутые граждане обратились в полицию, где рассказали, как малознакомый гражданин под предлогом оказания услуг по приобретению недвижимости завладел их деньгами.Общий ущерб по пяти фактам мошеннических действий составил около 4 миллионов рублей."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 "Центральный" УМВД России по г. Симферополю при силовой поддержке спецподразделения "Росгвардия" установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Коктебеля", - говорится в сообщении пресс-службы.Оказалось, что злоумышленник завязывал знакомства с доверчивыми людьми и предлагал свою помощь в оформлении документов по купле-продаже имущества. Однако, получив деньги, он через какое-то время переставал выходить на связь со новыми "знакомцами".Подозреваемый во всем признался, однако денег при нем уже не оказалось – он потратил их на собственные нужды."Следователем отдела полиции № 3 "Центральный" УМВД России по г. Симферополю в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по ч. 2,3,4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 1 миллиона рублей", - отметили в ведомстве.Следствие продолжается.В конце июля в Крыму разоблачили серию мошенничеств с арендой жилья, которую наладила и больше двух лет реализовала жительница Симферополя, жертвами "риэлтора" стали более 30 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали членов банды "черных риэлторов"Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенниковПрисвоила себе пенсии и соцвыплаты: в Крыму осудят почтальона
крым
коктебель
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/08/1118812955_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1f091fa88082a7422a1ae4b4dbbbdf79.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, мошенничество, общество, риелтор, крым, новости крыма, коктебель, мвд по республике крым
Крымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтора
В Крыму мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество и присвоение 4 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 37-летнему жителю Коктебеля грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей за лжеуслуги риэлтора. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Обманутые граждане обратились в полицию, где рассказали, как малознакомый гражданин под предлогом оказания услуг по приобретению недвижимости завладел их деньгами.
Общий ущерб по пяти фактам мошеннических действий составил около 4 миллионов рублей.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 "Центральный" УМВД России по г. Симферополю при силовой поддержке спецподразделения "Росгвардия" установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Коктебеля", - говорится в сообщении пресс-службы.
Оказалось, что злоумышленник завязывал знакомства с доверчивыми людьми и предлагал свою помощь в оформлении документов по купле-продаже имущества. Однако, получив деньги, он через какое-то время переставал выходить на связь со новыми "знакомцами".
Подозреваемый во всем признался, однако денег при нем уже не оказалось – он потратил их на собственные нужды.
"Следователем отдела полиции № 3 "Центральный" УМВД России по г. Симферополю в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по ч. 2,3,4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 1 миллиона рублей", - отметили в ведомстве.
В конце июля в Крыму разоблачили
серию мошенничеств с арендой жилья, которую наладила и больше двух лет реализовала жительница Симферополя, жертвами "риэлтора" стали более 30 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым: