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Крымский мост сейчас: данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Крымский мост сейчас: данные на утро пятницы
Крымский мост сейчас: данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Крымский мост сейчас: данные на утро пятницы
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром в пятницу нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T08:16
2024-09-20T08:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
транспорт
логистика
керченский пролив
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром в пятницу нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКурорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: данные на утро пятницы

У Крымского моста утром в пятницу нет очередей

08:16 20.09.2024
 
© РИА Новости КрымВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром в пятницу нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 8.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.

Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
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