https://crimea.ria.ru/20240920/krymskiy-most-seychas-dannye-na-utro-pyatnitsy-1140474506.html

Крымский мост сейчас: данные на утро пятницы

Крымский мост сейчас: данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Крымский мост сейчас: данные на утро пятницы

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром в пятницу нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T08:16

2024-09-20T08:16

2024-09-20T08:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

новости крыма

транспорт

логистика

керченский пролив

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром в пятницу нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКурорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать

крымский мост

крым

керченский пролив

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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