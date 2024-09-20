"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов России
Глава Херсонской облдумы Томилина рассказала о шефской помощи со стороны регионов РФ
08:05 20.09.2024 (обновлено: 08:37 20.09.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТатьяна Томилина, председатель Херсонской областной Думы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА новости Крым. Шефскую помощь Херсонской области оказывают шесть регионов России, среди которых Крым занимает особенное место. Об этом в эксклюзивном интервью ко второй годовщине воссоединения новых регионов с Россией РИА Новости Крым рассказала председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.
"Нам помогают шефы-регионы: мы заключили соглашение с шестью регионами РФ - я могу позвонить любому главе по любому вопросу, и если они могут, они помогают", - констатирует Томилина.
При этом, по ее словам, главную помощь в интеграции Херсонской области в российское законодательное поле оказывает Крым, который имеет опыт воссоединения.
"Крым все прошел. Все, что касается социальных выплат, нам непосредственно помогает Крым - вы физически находитесь рядом. Со всеми вопросами я всегда обращаюсь к Владимиру Андреевичу Константинову (председатель госсовета РК - ред.). Херсонская область является членом комиссии, в которой председательствует Константинов. Крым действительно родненький", - заявила глава облдумы.
30 сентября вся страна отметит День воссоединения России с новыми регионами. Ровно два года назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.
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