https://crimea.ria.ru/20240920/krym-nam-rodnoy---glava-khersonskoy-obldumy-o-pomoschi-regionov-rossii-1140459683.html

"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов России

"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов России - РИА Новости Крым, 20.09.2024

"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов России

Шефскую помощь Херсонской области оказывают шесть регионов России, среди которых Крым занимает особенное место. Об этом в эксклюзивном интервью ко второй... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T08:05

2024-09-20T08:05

2024-09-20T08:37

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татьяна томилина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА новости Крым. Шефскую помощь Херсонской области оказывают шесть регионов России, среди которых Крым занимает особенное место. Об этом в эксклюзивном интервью ко второй годовщине воссоединения новых регионов с Россией РИА Новости Крым рассказала председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.При этом, по ее словам, главную помощь в интеграции Херсонской области в российское законодательное поле оказывает Крым, который имеет опыт воссоединения."Крым все прошел. Все, что касается социальных выплат, нам непосредственно помогает Крым - вы физически находитесь рядом. Со всеми вопросами я всегда обращаюсь к Владимиру Андреевичу Константинову (председатель госсовета РК - ред.). Херсонская область является членом комиссии, в которой председательствует Константинов. Крым действительно родненький", - заявила глава облдумы.30 сентября вся страна отметит День воссоединения России с новыми регионами. Ровно два года назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруВопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства

новые регионы россии

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, херсонская область, татьяна томилина, общество, новости