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"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов России - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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https://crimea.ria.ru/20240920/krym-nam-rodnoy---glava-khersonskoy-obldumy-o-pomoschi-regionov-rossii-1140459683.html
"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов России
"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов России - РИА Новости Крым, 20.09.2024
"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов России
Шефскую помощь Херсонской области оказывают шесть регионов России, среди которых Крым занимает особенное место. Об этом в эксклюзивном интервью ко второй... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T08:05
2024-09-20T08:37
эксклюзивы риа новости крым
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
новые регионы россии
херсонская область
татьяна томилина
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА новости Крым. Шефскую помощь Херсонской области оказывают шесть регионов России, среди которых Крым занимает особенное место. Об этом в эксклюзивном интервью ко второй годовщине воссоединения новых регионов с Россией РИА Новости Крым рассказала председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.При этом, по ее словам, главную помощь в интеграции Херсонской области в российское законодательное поле оказывает Крым, который имеет опыт воссоединения."Крым все прошел. Все, что касается социальных выплат, нам непосредственно помогает Крым - вы физически находитесь рядом. Со всеми вопросами я всегда обращаюсь к Владимиру Андреевичу Константинову (председатель госсовета РК - ред.). Херсонская область является членом комиссии, в которой председательствует Константинов. Крым действительно родненький", - заявила глава облдумы.30 сентября вся страна отметит День воссоединения России с новыми регионами. Ровно два года назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруВопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства
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60
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, херсонская область, татьяна томилина, общество, новости
"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов России

Глава Херсонской облдумы Томилина рассказала о шефской помощи со стороны регионов РФ

08:05 20.09.2024 (обновлено: 08:37 20.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТатьяна Томилина, председатель Херсонской областной Думы
Татьяна Томилина, председатель Херсонской областной Думы - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА новости Крым. Шефскую помощь Херсонской области оказывают шесть регионов России, среди которых Крым занимает особенное место. Об этом в эксклюзивном интервью ко второй годовщине воссоединения новых регионов с Россией РИА Новости Крым рассказала председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.
"Нам помогают шефы-регионы: мы заключили соглашение с шестью регионами РФ - я могу позвонить любому главе по любому вопросу, и если они могут, они помогают", - констатирует Томилина.
При этом, по ее словам, главную помощь в интеграции Херсонской области в российское законодательное поле оказывает Крым, который имеет опыт воссоединения.
"Крым все прошел. Все, что касается социальных выплат, нам непосредственно помогает Крым - вы физически находитесь рядом. Со всеми вопросами я всегда обращаюсь к Владимиру Андреевичу Константинову (председатель госсовета РК - ред.). Херсонская область является членом комиссии, в которой председательствует Константинов. Крым действительно родненький", - заявила глава облдумы.
30 сентября вся страна отметит День воссоединения России с новыми регионами. Ровно два года назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымНовые регионы РоссииХерсонская областьТатьяна ТомилинаОбществоНовости
 
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