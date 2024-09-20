https://crimea.ria.ru/20240920/sotni-vzryvov-na-ukraine-povrezhdeny-obekty-infrastruktury-1140485739.html

Сотни взрывов на Украине: повреждены объекты инфраструктуры

Сотни взрывов на Украине: повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Сотни взрывов на Украине: повреждены объекты инфраструктуры

Порядка 288 взрывов прозвучали на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T07:43

2024-09-20T07:43

2024-09-20T08:37

украина

запорожская область

харьковская область

новости

инфраструктура

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Порядка 288 взрывов прозвучали на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров."Поступили…сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.В ночь на пятницу звучал сигнал воздушной тревоги в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.Кроме того, как пишет РИА Новости, удар нанесен по расположению военных, в том числе по боевикам "Азов"* и иностранным наемникам в Харькове. Также удар пришелся по депо, где стоял на погрузке военный состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой.Накануне в городах Украины также прогремела серия взрывов, в результате была повреждена инфраструктура в Запорожской области, сообщили местные власти.17 сентября был поврежден объект критической инфраструктуры в Сумской области, также серия взрывов прогремела в Киевской и ряде других областей Украины. Об этом сообщили местные власти и СМИ.* Признан террористическим и запрещен в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураМощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныЗеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины

украина

запорожская область

харьковская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, запорожская область, харьковская область, новости, инфраструктура, вооруженные силы россии