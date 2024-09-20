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В Черном море ожидаются смерчи
В Черном море ожидаются смерчи - РИА Новости Крым, 20.09.2024
В Черном море ожидаются смерчи
В Черном море существует опасность формирования смерчей, объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T09:49
2024-09-20T09:49
2024-09-20T10:28
краснодарский край
смерч
штормовое предупреждение
черное море
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безопасность
мчс краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Черном море существует опасность формирования смерчей, объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на гидрометеобюро Туапсе.В связи с этим жителям и гостям региона рекомендуют при нахождении в помещении плотно закрыть двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия. Также важно отключить электробытовые приборы, газ. В случае опасности при наличии подвала или погреба рекомендуется спуститься туда и взять с собой необходимые вещи (документы, воду, фонарик, медикаменты). В доме лучше находиться во внутренних комнатах или в ванной, не приближаться к окнам."Если смерч застиг вас на улице, не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам. По возможности нужно найти ров, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой", - рекомендуют в чрезвычайном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклонБархатный сезон в Крыму: как долго будет длитьсяБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
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краснодарский край, смерч, штормовое предупреждение, черное море, новости, безопасность, мчс краснодарского края
В Черном море ожидаются смерчи
В Черном море прогнозируют формирование смерчей
09:49 20.09.2024 (обновлено: 10:28 20.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Черном море существует опасность формирования смерчей, объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на гидрометеобюро Туапсе.
"20 сентября в период 08:00 до 10:00 и до конца суток 20 сентября на участке от Джубгы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
В связи с этим жителям и гостям региона рекомендуют при нахождении в помещении плотно закрыть двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия. Также важно отключить электробытовые приборы, газ. В случае опасности при наличии подвала или погреба рекомендуется спуститься туда и взять с собой необходимые вещи (документы, воду, фонарик, медикаменты). В доме лучше находиться во внутренних комнатах или в ванной, не приближаться к окнам.
"Если смерч застиг вас на улице, не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам. По возможности нужно найти ров, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой", - рекомендуют в чрезвычайном ведомстве.
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