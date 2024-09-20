https://crimea.ria.ru/20240920/v-chernom-more-ozhidayutsya-smerchi-1140488866.html

В Черном море ожидаются смерчи

В Черном море ожидаются смерчи - РИА Новости Крым, 20.09.2024

В Черном море ожидаются смерчи

В Черном море существует опасность формирования смерчей, объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T09:49

2024-09-20T09:49

2024-09-20T10:28

краснодарский край

смерч

штормовое предупреждение

черное море

новости

безопасность

мчс краснодарского края

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/14/1140487969_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_7609f66f97bd995932ecababcf32dc6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Черном море существует опасность формирования смерчей, объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на гидрометеобюро Туапсе.В связи с этим жителям и гостям региона рекомендуют при нахождении в помещении плотно закрыть двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия. Также важно отключить электробытовые приборы, газ. В случае опасности при наличии подвала или погреба рекомендуется спуститься туда и взять с собой необходимые вещи (документы, воду, фонарик, медикаменты). В доме лучше находиться во внутренних комнатах или в ванной, не приближаться к окнам."Если смерч застиг вас на улице, не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам. По возможности нужно найти ров, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой", - рекомендуют в чрезвычайном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклонБархатный сезон в Крыму: как долго будет длитьсяБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов

краснодарский край

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, смерч, штормовое предупреждение, черное море, новости, безопасность, мчс краснодарского края