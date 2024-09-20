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Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон
Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон
В пятницу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона установится умеренно теплая, сухая, но ветреная погода. В центральных районах Крыма ожидается... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона установится умеренно теплая, сухая, но ветреная погода. В центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +23...+25.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон
В Крыму в пятницу установится умеренно теплая и сухая погода
00:01 20.09.2024 (обновлено: 00:15 20.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона установится умеренно теплая, сухая, но ветреная погода. В центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на южном и восточном побережье до +18, днем +20…+25, в горах +13…+18 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +23...+25.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, днем +24...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.