https://crimea.ria.ru/20240920/pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1140301864.html

Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон

Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон

В пятницу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона установится умеренно теплая, сухая, но ветреная погода. В центральных районах Крыма ожидается... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T00:01

2024-09-20T00:01

2024-09-20T00:15

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона установится умеренно теплая, сухая, но ветреная погода. В центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +23...+25.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240831/barkhatnyy-sezon-v-krymu-kak-dolgo-budet-dlitsya-1140006886.html

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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