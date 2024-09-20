Рейтинг@Mail.ru
Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240920/pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1140301864.html
Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон
Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон
В пятницу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона установится умеренно теплая, сухая, но ветреная погода. В центральных районах Крыма ожидается... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T00:01
2024-09-20T00:15
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132494984_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c5ff943cd23c4469cd15af8efcd35d7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона установится умеренно теплая, сухая, но ветреная погода. В центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +23...+25.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240831/barkhatnyy-sezon-v-krymu-kak-dolgo-budet-dlitsya-1140006886.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132494984_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ecd61e5102d7e474e57277ef3cfe5be6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон

В Крыму в пятницу установится умеренно теплая и сухая погода

00:01 20.09.2024 (обновлено: 00:15 20.09.2024)
 
Осень.
Осень.
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона установится умеренно теплая, сухая, но ветреная погода. В центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на южном и восточном побережье до +18, днем +20…+25, в горах +13…+18 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +23...+25.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, днем +24...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Отдых в Евпатории - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
31 августа, 07:10
Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 20 сентября
23:55Полицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство
22:30Главное за день: 19 сентября
22:03Главные новости Крыма: 19 сентября
21:43Россия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнение
21:16Доноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностях
20:54В Крыму появились новые мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго"
20:32Два района Евпатории 20 сентября останутся без воды
20:06В Крыму сельское хозяйство получает 3 миллиарда рублей поддержки в год
19:45Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ
19:17В Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФР
18:51Гавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России
18:37В Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООН
18:18Сбивший насмерть трех человек экс-полицейский получил 13 лет колонии
17:51"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФ
17:35Глава Херсонской облдумы назвала главное отличие России от Украины
17:12В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО
16:47Центр Симферополя сковали пробки из-за аварии с троллейбусом
16:21Выпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году
Лента новостейМолния