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Полицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Полицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство
Полицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Полицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных результатах расследования покушения на убийство мужчины в... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-19T23:55
2024-09-20T00:04
александр бастрыкин
владимир терентьев
следком крыма и севастополя
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
новости крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных результатах расследования покушения на убийство мужчины в городе Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба СК.Мужчина, раненный сотрудником полиции, не только первый проявил агрессию по отношению к правоохранителю, но и регулярно нарушает общественный порядок, сообщает пресс-служба ведомства.Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное делоВ Ялте многодетного отца не пускают в квартиру арендаторы - СКСК проверит нарушение прав двух крымчанок на медпомощь
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Новости
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александр бастрыкин, владимир терентьев, следком крыма и севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, севастополь
Полицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство

Бастрыкин затребовал доклад по делу о покушении на убийство в Севастополе

23:55 19.09.2024 (обновлено: 00:04 20.09.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных результатах расследования покушения на убийство мужчины в городе Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"В социальных медиа вновь обсуждается привлечение к уголовной ответственности сотрудника полиции, который в ходе конфликта в городе Севастополе ножом причинил телесные повреждения мужчине. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело", – говорится в сообщении.
Мужчина, раненный сотрудником полиции, не только первый проявил агрессию по отношению к правоохранителю, но и регулярно нарушает общественный порядок, сообщает пресс-служба ведомства.
Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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