https://crimea.ria.ru/20240919/bastrykin-zatreboval-doklad-po-delu-o-pokushenii-na-ubiystvo-v-sevastopole-1140484996.html

Полицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство

Полицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Полицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных результатах расследования покушения на убийство мужчины в... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-19T23:55

2024-09-19T23:55

2024-09-20T00:04

александр бастрыкин

владимир терентьев

следком крыма и севастополя

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

новости крыма

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных результатах расследования покушения на убийство мужчины в городе Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба СК.Мужчина, раненный сотрудником полиции, не только первый проявил агрессию по отношению к правоохранителю, но и регулярно нарушает общественный порядок, сообщает пресс-служба ведомства.Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное делоВ Ялте многодетного отца не пускают в квартиру арендаторы - СКСК проверит нарушение прав двух крымчанок на медпомощь

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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