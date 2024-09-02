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СК проверит нарушение прав двух крымчанок на медпомощь - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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СК проверит нарушение прав двух крымчанок на медпомощь
СК проверит нарушение прав двух крымчанок на медпомощь - РИА Новости Крым, 02.09.2024
СК проверит нарушение прав двух крымчанок на медпомощь
В Крыму следователи проверяют обстоятельства непредоставления специализированного транспорта двум женщинам, страдающим заболеваниями. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T16:21
2024-09-02T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму следователи проверяют обстоятельства непредоставления специализированного транспорта двум женщинам, страдающим заболеваниями. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о том, что двум жительницам Симферопольского района, страдающим заболеваниями, необходимы постоянные терапевтические мероприятия. Также сообщается, что медицинское учреждение должно обеспечивать пациентов с таким видом заболеваний специализированным транспортом, однако эта услуга не была организована.Организована процессуальная проверка. Следствие даст оценку действиям должностных лиц системы здравоохранения и местного самоуправления.Ранее СК в Крыму организовал проверку из-за необеспечения жизненно важным лекарством 15-летней девочки, страдающей тяжелым генетическим заболеванием.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети-инвалиды в Крыму не получают необходимых лекарств – БастрыкинУчастник боевых действий в Керчи не получает жизненно важное лекарствоЖительница Крыма не получает жизненно-важных лекарств – идет проверка
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гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, новости крыма, симферопольский район, здравоохранение в крыму и севастополе
СК проверит нарушение прав двух крымчанок на медпомощь

СК проверяет больницу в Крыму из-за непредоставления транспорта двум больным женщинам

16:21 02.09.2024 (обновлено: 16:47 02.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму следователи проверяют обстоятельства непредоставления специализированного транспорта двум женщинам, страдающим заболеваниями. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.
В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о том, что двум жительницам Симферопольского района, страдающим заболеваниями, необходимы постоянные терапевтические мероприятия.
"Женщины из сельской местности вынуждены по несколько раз в неделю самостоятельно добираться в республиканский центр на общественном транспорте, в то время как физические нагрузки им противопоказаны", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что медицинское учреждение должно обеспечивать пациентов с таким видом заболеваний специализированным транспортом, однако эта услуга не была организована.
Организована процессуальная проверка. Следствие даст оценку действиям должностных лиц системы здравоохранения и местного самоуправления.
Ранее СК в Крыму организовал проверку из-за необеспечения жизненно важным лекарством 15-летней девочки, страдающей тяжелым генетическим заболеванием.
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