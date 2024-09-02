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СК проверит нарушение прав двух крымчанок на медпомощь

СК проверит нарушение прав двух крымчанок на медпомощь - РИА Новости Крым, 02.09.2024

СК проверит нарушение прав двух крымчанок на медпомощь

В Крыму следователи проверяют обстоятельства непредоставления специализированного транспорта двум женщинам, страдающим заболеваниями. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T16:21

2024-09-02T16:21

2024-09-02T16:47

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму следователи проверяют обстоятельства непредоставления специализированного транспорта двум женщинам, страдающим заболеваниями. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о том, что двум жительницам Симферопольского района, страдающим заболеваниями, необходимы постоянные терапевтические мероприятия. Также сообщается, что медицинское учреждение должно обеспечивать пациентов с таким видом заболеваний специализированным транспортом, однако эта услуга не была организована.Организована процессуальная проверка. Следствие даст оценку действиям должностных лиц системы здравоохранения и местного самоуправления.Ранее СК в Крыму организовал проверку из-за необеспечения жизненно важным лекарством 15-летней девочки, страдающей тяжелым генетическим заболеванием.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети-инвалиды в Крыму не получают необходимых лекарств – БастрыкинУчастник боевых действий в Керчи не получает жизненно важное лекарствоЖительница Крыма не получает жизненно-важных лекарств – идет проверка

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2024

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