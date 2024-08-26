https://crimea.ria.ru/20240826/v-krymu-devochka-ne-poluchaet-zhiznenno-vazhnykh-lekarstv---sk-vedet-proverku-1139884703.html

В Крыму девочка не получает жизненно важных лекарств - СК ведет проверку

В Крыму девочка не получает жизненно важных лекарств - СК ведет проверку - РИА Новости Крым, 26.08.2024

В Крыму девочка не получает жизненно важных лекарств - СК ведет проверку

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту необеспечения жизненно важными лекарством девочки-подростка в Крыму. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T16:32

2024-08-26T16:32

2024-08-26T16:32

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

лекарства

новости крыма

общество

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту необеспечения жизненно важными лекарством девочки-подростка в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту начали процессуальную проверку."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Андрею Быкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - говорится в сообщении.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, отметили в пресс-службе.Накануне Бастрыкин дал поручение организовать процессуальные проверки по обращениям из нескольких регионов России о необеспечении граждан и детей-инвалидов необходимыми лекарствами.Ранее стало известно, что участник боевых действий не получает жизненно важного лекарства в Керчи, проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Крыма не получает жизненно-важных лекарств – идет проверкаКогда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготниковРоссия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин

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2024

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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, лекарства, новости крыма, общество, дети