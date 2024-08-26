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В Крыму девочка не получает жизненно важных лекарств - СК ведет проверку
В Крыму девочка не получает жизненно важных лекарств - СК ведет проверку - РИА Новости Крым, 26.08.2024
В Крыму девочка не получает жизненно важных лекарств - СК ведет проверку
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту необеспечения жизненно важными лекарством девочки-подростка в Крыму. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T16:32
2024-08-26T16:32
2024-08-26T16:32
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
лекарства
новости крыма
общество
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту необеспечения жизненно важными лекарством девочки-подростка в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту начали процессуальную проверку."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Андрею Быкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - говорится в сообщении.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, отметили в пресс-службе.Накануне Бастрыкин дал поручение организовать процессуальные проверки по обращениям из нескольких регионов России о необеспечении граждан и детей-инвалидов необходимыми лекарствами.Ранее стало известно, что участник боевых действий не получает жизненно важного лекарства в Керчи, проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Крыма не получает жизненно-важных лекарств – идет проверкаКогда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготниковРоссия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, лекарства, новости крыма, общество, дети
В Крыму девочка не получает жизненно важных лекарств - СК ведет проверку
В Крыму девочка не получает жизненно необходимые лекарства - СК ведет проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту необеспечения жизненно важными лекарством девочки-подростка в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
По данным ведомства, в комментариях в аккаунте приемной председателя СК России обратилась жительница Крыма. Женщина написала, что на протяжении двух месяцев ее 15-летней дочери, страдающей тяжелым генетическим заболеванием, не выдается необходимый препарат. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.
В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту начали процессуальную проверку.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Андрею Быкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, отметили в пресс-службе.
Накануне Бастрыкин дал поручение организовать процессуальные проверки
по обращениям из нескольких регионов России о необеспечении граждан и детей-инвалидов необходимыми лекарствами.
Ранее стало известно, что участник боевых действий не получает жизненно важного лекарства
в Керчи, проводится проверка.
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