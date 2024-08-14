https://crimea.ria.ru/20240814/uchastnik-boevykh-deystviy-v-kerchi-ne-poluchaet-zhiznenno-vazhnoe-lekarstvo-1139610407.html

Участник боевых действий в Керчи не получает жизненно важное лекарство

Участник боевых действий в Керчи не получает жизненно важное лекарство - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Участник боевых действий в Керчи не получает жизненно важное лекарство

Участник боевых действий не получает жизненно важного лекарства в Керчи, проводится проверка. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T20:32

2024-08-14T20:32

2024-08-14T20:32

керчь

новости

происшествия

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следком крыма и севастополя

александр бастрыкин

владимир терентьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Участник боевых действий не получает жизненно важного лекарства в Керчи, проводится проверка. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.По информации Следкома Крыма и Севастополя, по данному факту следственными органами организована процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.В начале года глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступили жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготниковЖительница Крыма не получает жизненно-важных лекарств – идет проверкаМладенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости, происшествия, лекарства, следком крыма и севастополя, александр бастрыкин, владимир терентьев