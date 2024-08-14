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Участник боевых действий в Керчи не получает жизненно важное лекарство - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Участник боевых действий в Керчи не получает жизненно важное лекарство
Участник боевых действий в Керчи не получает жизненно важное лекарство - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Участник боевых действий в Керчи не получает жизненно важное лекарство
Участник боевых действий не получает жизненно важного лекарства в Керчи, проводится проверка. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T20:32
2024-08-14T20:32
керчь
новости
происшествия
лекарства
следком крыма и севастополя
александр бастрыкин
владимир терентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Участник боевых действий не получает жизненно важного лекарства в Керчи, проводится проверка. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.По информации Следкома Крыма и Севастополя, по данному факту следственными органами организована процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.В начале года глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступили жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготниковЖительница Крыма не получает жизненно-важных лекарств – идет проверкаМладенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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керчь, новости, происшествия, лекарства, следком крыма и севастополя, александр бастрыкин, владимир терентьев
Участник боевых действий в Керчи не получает жизненно важное лекарство

СК проверяет факт невыдачи жизненно важного лекарства участнику боевых действий в Керчи

20:32 14.08.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкФармацевтический завод "Биоком" в Ставрополье
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Участник боевых действий не получает жизненно важного лекарства в Керчи, проводится проверка. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"В социальных медиа сообщается о том, что уполномоченные органы не выдают жителю Керчи в Республике Крым – участнику боевых действий – жизненно важное лекарство, несмотря на судебное решение", – говорится в сообщении.

По информации Следкома Крыма и Севастополя, по данному факту следственными органами организована процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
В начале года глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступили жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
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КерчьНовостиПроисшествияЛекарстваСледком Крыма и СевастополяАлександр БастрыкинВладимир Терентьев
 
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