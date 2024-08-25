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Дети-инвалиды в Крыму не получают необходимых лекарств – Бастрыкин - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Дети-инвалиды в Крыму не получают необходимых лекарств – Бастрыкин
Дети-инвалиды в Крыму не получают необходимых лекарств – Бастрыкин - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Дети-инвалиды в Крыму не получают необходимых лекарств – Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по обращениям из нескольких регионов России о необеспечении граждан и... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T15:08
2024-08-25T15:08
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
владимир терентьев
лекарства
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по обращениям из нескольких регионов России о необеспечении граждан и детей-инвалидов необходимыми лекарствами. В числе регионов и Республика Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Заявители, по информации СК, отмечали, что применение аналогов вызывает у больных побочные реакции, они могут ухудшить состояние их здоровья. При этом обращения граждан в профильные структуры результатов не принесли.В Главном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю организованы процессуальные проверки. Об их предварительных и окончательных результатах поручено доложить в СК РФ руководителю Следкома по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву. Исполнение поручений контролирует центральный аппарат ведомства.Ранее стало известно, что участник боевых действий не получает жизненно важного лекарства в Керчи, проводится проверка.В начале года глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступили жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготниковЖительница Крыма не получает жизненно-важных лекарств – идет проверкаМладенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка
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гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, лекарства, крым, новости крыма
Дети-инвалиды в Крыму не получают необходимых лекарств – Бастрыкин

СК проводит проверку по факту неполучения в Крыму необходимых лекарств детьми-инвалидами

15:08 25.08.2024
 
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Таблетки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по обращениям из нескольких регионов России о необеспечении граждан и детей-инвалидов необходимыми лекарствами. В числе регионов и Республика Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В комментариях в аккаунте СК России "ВКонтакте" обратились жители Республики Крым. Сообщается, что взрослые и дети-инвалиды с тяжелым наследственным заболеванием длительное время не получают жизненно необходимый лекарственный препарат, поставка которого приостановлена на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Заявители, по информации СК, отмечали, что применение аналогов вызывает у больных побочные реакции, они могут ухудшить состояние их здоровья. При этом обращения граждан в профильные структуры результатов не принесли.
В Главном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю организованы процессуальные проверки. Об их предварительных и окончательных результатах поручено доложить в СК РФ руководителю Следкома по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву. Исполнение поручений контролирует центральный аппарат ведомства.
Ранее стало известно, что участник боевых действий не получает жизненно важного лекарства в Керчи, проводится проверка.
В начале года глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступили жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
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ГСУ СК России по Крыму и СевастополюСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинВладимир ТерентьевЛекарстваКрымНовости Крыма
 
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