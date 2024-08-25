https://crimea.ria.ru/20240825/deti-invalidy-v-krymu-ne-poluchayut-neobkhodimykh-lekarstv--bastrykin-1139861083.html

Дети-инвалиды в Крыму не получают необходимых лекарств – Бастрыкин

Дети-инвалиды в Крыму не получают необходимых лекарств – Бастрыкин - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Дети-инвалиды в Крыму не получают необходимых лекарств – Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по обращениям из нескольких регионов России о необеспечении граждан и... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T15:08

2024-08-25T15:08

2024-08-25T15:08

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

владимир терентьев

лекарства

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по обращениям из нескольких регионов России о необеспечении граждан и детей-инвалидов необходимыми лекарствами. В числе регионов и Республика Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Заявители, по информации СК, отмечали, что применение аналогов вызывает у больных побочные реакции, они могут ухудшить состояние их здоровья. При этом обращения граждан в профильные структуры результатов не принесли.В Главном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю организованы процессуальные проверки. Об их предварительных и окончательных результатах поручено доложить в СК РФ руководителю Следкома по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву. Исполнение поручений контролирует центральный аппарат ведомства.Ранее стало известно, что участник боевых действий не получает жизненно важного лекарства в Керчи, проводится проверка.В начале года глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступили жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготниковЖительница Крыма не получает жизненно-важных лекарств – идет проверкаМладенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, лекарства, крым, новости крыма