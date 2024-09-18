https://crimea.ria.ru/20240918/v-yalte-mnogodetnogo-ottsa-ne-puskayut-v-kvartiru-arendatory---sk-1140427607.html

В Ялте многодетного отца не пускают в квартиру арендаторы - СК

В Ялте многодетного отца не пускают в квартиру арендаторы - СК - РИА Новости Крым, 18.09.2024

В Ялте многодетного отца не пускают в квартиру арендаторы - СК

Многодетный отец в Ялте не может попасть в унаследованную квартиру из-за препятствий, которые чинят ему арендаторы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T10:26

2024-09-18T10:26

2024-09-18T10:38

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гсу ск россии по крыму и севастополю

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Многодетный отец в Ялте не может попасть в унаследованную квартиру из-за препятствий, которые чинят ему арендаторы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки следователей Крыма по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Информация о том, что многодетный житель Ялты получил по праву наследования квартиру в городе и не может в нее попасть, появилась в социальных сетях, отметили в СК. По имеющейся информации, в жилье мужчину и его семью не допускают арендаторы, которые "чинят препятствия его заселению".Из сообщения ведомства следует, что сотрудниками структурного подразделения Следкома России в Крыму по данному факту начата доследственная проверка, но ее результатов еще нет.В августе прокуратура Крыма отстояла право сироты, которого власти Бахчисарайского района оставили без положенного жилья. Читайте также на РИА Новости Крым:Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье Прокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя

https://crimea.ria.ru/20240719/v-yalte-300-semey-ostalis-bez-zhilya--delo-na-kontrole-bastrykina-1138990748.html

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