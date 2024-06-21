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Прокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Прокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя
Прокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Прокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя
Аварийное состояние многоквартирных домов в Керчи и Севастополе нарушает права жильцов. Устранение проблем с затоплением подвалов в Керчи и ремонт крыши в... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T17:47
2024-06-21T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Аварийное состояние многоквартирных домов в Керчи и Севастополе нарушает права жильцов. Устранение проблем с затоплением подвалов в Керчи и ремонт крыши в Севастополе взяли на контроль сотрудники местных прокуратур. В Главном следственном управлении следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю будут возбуждены уголовные дела.Информация о нарушении прав жильцов керченских многоэтажек появилась в соцсетях. Прокуратура Республики Крым организовала проверку по поручению прокурора Олега Камшилова.Кроме того, на систематическое подтопление подвала указывают жители дома по улице Комарова. В результате происходит разрушение конструктивных элементов здания.В прокуратуре отмечают, что в ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, которые несут ответственность за соблюдение требований законодательства при содержании многоквартирных домов. При наличии оснований будет принят весть комплекс мер прокурорского реагирования.Исполнение требований законодательства при содержании многоквартирного дома № 55 на ул. Симонок, крыша которого требует ремонта, проверяет также прокуратура Севастополя. Информация об аварийном состоянии МКД появилась в средствах массовой информации и социальных сетях.В ведомстве отмечают, что принимались меры прокурорского реагирования. По итогам рассмотрения внесенных прокуратурой представлений об устранении выявленных нарушений правительство Севастополя из резервного фонда выделило денежные средства. За счет них выполнена проектно-сметная документация капитального ремонта кровли."В настоящее время Департаментом финансов города Севастополя и Департаментом городского хозяйства должен быть решен вопрос выделения дополнительного финансирования для осуществления ремонта", – уточнили в прокуратуре.Тем временем в связи ненадлежащим состоянием многоквартирных домов в Севастополе и Керчи в руководитель Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовные дела.Терентьев поручил возбудить уголовные дела по фактам халатности, установить круг лиц, ответственных за ремонт и содержание многоквартирных домов, дать оценку их деятельности.Кроме того, совместно с органами власти необходимо выработать и принять комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу администрации КерчиЖизнь после шторма: в Керчи жильцы многоэтажки просят о помощи СледкомСколько многоквартирных домов отремонтируют в Севастополе в 2024 году
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4.7
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Прокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя

Нарушение прав жильцов многоквартирных домов Керчи и Севастополя проверяет прокуратура

17:47 21.06.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя
Прокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Аварийное состояние многоквартирных домов в Керчи и Севастополе нарушает права жильцов. Устранение проблем с затоплением подвалов в Керчи и ремонт крыши в Севастополе взяли на контроль сотрудники местных прокуратур. В Главном следственном управлении следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю будут возбуждены уголовные дела.
Информация о нарушении прав жильцов керченских многоэтажек появилась в соцсетях. Прокуратура Республики Крым организовала проверку по поручению прокурора Олега Камшилова.

"По предварительной информации, подвал многоквартирного дома, расположенного по улице Жени Дудник, в результате воздействия влаги содержится в ненадлежащем состоянии", – говорится в сообщении прокуратуры РК.

Кроме того, на систематическое подтопление подвала указывают жители дома по улице Комарова. В результате происходит разрушение конструктивных элементов здания.
В прокуратуре отмечают, что в ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, которые несут ответственность за соблюдение требований законодательства при содержании многоквартирных домов. При наличии оснований будет принят весть комплекс мер прокурорского реагирования.
Исполнение требований законодательства при содержании многоквартирного дома № 55 на ул. Симонок, крыша которого требует ремонта, проверяет также прокуратура Севастополя. Информация об аварийном состоянии МКД появилась в средствах массовой информации и социальных сетях.

"Установлено, что кровля данного многоквартирного дома имеет разрушения защитного слоя бетона, коррозию арматуры, трещины в бетоне, прогиб плит перекрытия. Техническое состояние крыши требует капитального ремонта", – говорится в сообщении прокуратуры города Севастополь.

В ведомстве отмечают, что принимались меры прокурорского реагирования. По итогам рассмотрения внесенных прокуратурой представлений об устранении выявленных нарушений правительство Севастополя из резервного фонда выделило денежные средства. За счет них выполнена проектно-сметная документация капитального ремонта кровли.
"В настоящее время Департаментом финансов города Севастополя и Департаментом городского хозяйства должен быть решен вопрос выделения дополнительного финансирования для осуществления ремонта", – уточнили в прокуратуре.
Тем временем в связи ненадлежащим состоянием многоквартирных домов в Севастополе и Керчи в руководитель Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовные дела.

"Жители севастопольской пятиэтажки на улице Симонок и многоквартирных домов на улицах Жени Дудник и Комарова в Керчи сообщают о многолетних коммунальных проблемах", – говорится в Telegram-канале Следкома Крыма и Севастополя.

Терентьев поручил возбудить уголовные дела по фактам халатности, установить круг лиц, ответственных за ремонт и содержание многоквартирных домов, дать оценку их деятельности.
Кроме того, совместно с органами власти необходимо выработать и принять комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан.
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