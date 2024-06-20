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Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи
Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи
Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после совещания с председателем Совета РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T16:53
2024-06-20T16:53
керчь
сергей аксенов
крым
новости крыма
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после совещания с председателем Совета министров РК Юрием Гоцанюком по итогам выполнения поручений главам администраций муниципальных образований.Кроме того, на совещании обсудили, что до конца текущего года ГУП РК "Вода Крыма" завершит необходимые работы для обеспечения водоснабжения сел Станционное, Белинское, Новоотрадное, Золотое в Ленинском районе."Планируется закольцевать систему, предусмотрены средства в объеме 46 млн рублей. Также "Вода Крыма" примет на баланс сети поселка Октябрьское Красногвардейского района", - уточнил глава республики.Читайте также РИА Новости Крым:Жизнь после шторма: в Керчи жильцы многоэтажки просят о помощи СледкомОтставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились креселАксенов объявил выговор мэру Феодосии
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керчь, сергей аксенов, крым, новости крыма, юрий гоцанюк
Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи

Сергей Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи по ремонту крыш многоэтажек

16:53 20.06.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после совещания с председателем Совета министров РК Юрием Гоцанюком по итогам выполнения поручений главам администраций муниципальных образований.
"В Керчи не проведен ремонт кровель МКД по пяти адресам, на который было выделен 21 млн рублей. Если причина затягивания ремонта – безалаберность должностных лиц, то считаю, что виновному должен быть объявлен выговор, даже если это непосредственно глава администрации города", - сообщил Аксенов.
Кроме того, на совещании обсудили, что до конца текущего года ГУП РК "Вода Крыма" завершит необходимые работы для обеспечения водоснабжения сел Станционное, Белинское, Новоотрадное, Золотое в Ленинском районе.
"Планируется закольцевать систему, предусмотрены средства в объеме 46 млн рублей. Также "Вода Крыма" примет на баланс сети поселка Октябрьское Красногвардейского района", - уточнил глава республики.
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КерчьСергей АксеновКрымНовости КрымаЮрий Гоцанюк
 
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