https://crimea.ria.ru/20240906/sirota-v-krymu-pyat-let-ne-mozhet-poluchit-polozhennoe-po-zakonu-zhile-1140179617.html

Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье

Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье

Сирота в Евпатории пять лет не может получить положенное ей по закону жилье. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T15:18

2024-09-06T15:18

2024-09-06T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Сирота в Евпатории пять лет не может получить положенное ей по закону жилье. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщает СК России.В ведомстве уточняют, что в 2022 году вступило в силу соответствующее решение суда. Но и после этого девушка продолжает ждать жилье – арендовать квартиру ей финансово затруднительно."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - поясняют в СК.В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура отстояла права сироты на жильеСемья сирот в Крыму осталась без жилья - дело ушло в СледкомЗа сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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