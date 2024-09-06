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Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье
Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье
Сирота в Евпатории пять лет не может получить положенное ей по закону жилье. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T15:18
2024-09-06T15:18
новости
гсу ск россии по крыму и севастополю
севастополь
александр бастрыкин
владимир терентьев
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Сирота в Евпатории пять лет не может получить положенное ей по закону жилье. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщает СК России.В ведомстве уточняют, что в 2022 году вступило в силу соответствующее решение суда. Но и после этого девушка продолжает ждать жилье – арендовать квартиру ей финансово затруднительно."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - поясняют в СК.В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура отстояла права сироты на жильеСемья сирот в Крыму осталась без жилья - дело ушло в СледкомЗа сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, гсу ск россии по крыму и севастополю, севастополь, александр бастрыкин, владимир терентьев, евпатория, крым, новости крыма
Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье

СК возбудит уголовное дело из-за неполучения сиротой в Крыму положенного по закону жилья

15:18 06.09.2024
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Сирота в Евпатории пять лет не может получить положенное ей по закону жилье. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщает СК России.

"В Информационный центр СК России обратилась сирота из города Евпатории о непринятии мер к обеспечению ее положенным по закону жильем. Девушка состоит в очереди с 2019 года, однако до настоящего времени ее права не реализованы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что в 2022 году вступило в силу соответствующее решение суда. Но и после этого девушка продолжает ждать жилье – арендовать квартиру ей финансово затруднительно.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - поясняют в СК.
В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.
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НовостиГСУ СК России по Крыму и СевастополюСевастопольАлександр БастрыкинВладимир ТерентьевЕвпаторияКрымНовости Крыма
 
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