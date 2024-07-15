https://crimea.ria.ru/20240715/za-sirotoy-v-krymu-zakrepili-razrushayuscheesya-zhile-sk-provodit-proverku-1138864625.html

За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку

За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку - РИА Новости Крым, 15.07.2024

За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку

В Крыму сироте предоставили разрушающееся жилье, Следственный комитет проведет проверку по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T12:08

2024-07-15T12:08

2024-07-15T12:08

ск рф (следственный комитет российской федерации)

жилье

закон и право

новости крыма

крым

александр бастрыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сироте предоставили разрушающееся жилье, Следственный комитет проведет проверку по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.По информации СК, 26-летний житель Крыма остался без попечения родителей, когда был еще несовершеннолетним. За ним закрепили жилье с разрушенными несущими конструкциями и потолочными перекрытиями. Парень не раз обращался с заявлением в компетентные организации, но до сих пор здание не признано аварийным и благоустроенная квартира не предоставлена.Тогда молодой человек обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину через информационный центр. Процессуальная проверка начата в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Ее ход Бастрыкин взял под собственный контроль и поручил руководителю ведомства в Крыму доложить о предварительных и окончательных результатах.Читайте также на РИА Новости Крым:Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком РоссииПенсионерка из аварийного дома 2 года не может получить жилье в ФеодосииВ Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), жилье, закон и право, новости крыма, крым, александр бастрыкин