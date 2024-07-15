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За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку
За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку - РИА Новости Крым, 15.07.2024
За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку
В Крыму сироте предоставили разрушающееся жилье, Следственный комитет проведет проверку по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T12:08
2024-07-15T12:08
ск рф (следственный комитет российской федерации)
жилье
закон и право
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сироте предоставили разрушающееся жилье, Следственный комитет проведет проверку по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.По информации СК, 26-летний житель Крыма остался без попечения родителей, когда был еще несовершеннолетним. За ним закрепили жилье с разрушенными несущими конструкциями и потолочными перекрытиями. Парень не раз обращался с заявлением в компетентные организации, но до сих пор здание не признано аварийным и благоустроенная квартира не предоставлена.Тогда молодой человек обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину через информационный центр. Процессуальная проверка начата в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Ее ход Бастрыкин взял под собственный контроль и поручил руководителю ведомства в Крыму доложить о предварительных и окончательных результатах.Читайте также на РИА Новости Крым:Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком РоссииПенсионерка из аварийного дома 2 года не может получить жилье в ФеодосииВ Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ск рф (следственный комитет российской федерации), жилье, закон и право, новости крыма, крым, александр бастрыкин
За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку

В Крыму за сиротой закрепили аварийное жилье - СК

12:08 15.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Лавров / Перейти в фотобанкВетхое жилье
Ветхое жилье - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Владимир Лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сироте предоставили разрушающееся жилье, Следственный комитет проведет проверку по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.
"За молодым человеком закреплена квартира в одноэтажном доме, 1900 года постройки, где в настоящее время проживает его мать, лишенная родительских прав и страдающая психическим заболеванием. Жилое помещение находится в непригодном состоянии", - говорится в сообщении.
По информации СК, 26-летний житель Крыма остался без попечения родителей, когда был еще несовершеннолетним. За ним закрепили жилье с разрушенными несущими конструкциями и потолочными перекрытиями. Парень не раз обращался с заявлением в компетентные организации, но до сих пор здание не признано аварийным и благоустроенная квартира не предоставлена.
Тогда молодой человек обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину через информационный центр. Процессуальная проверка начата в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Ее ход Бастрыкин взял под собственный контроль и поручил руководителю ведомства в Крыму доложить о предварительных и окончательных результатах.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ЖильеЗакон и правоНовости КрымаКрымАлександр Бастрыкин
 
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