https://crimea.ria.ru/20240528/prava-zhitelnitsy-avariynogo-doma-v-schelkino-zaschitit-sledkom-rossii-1137668915.html

Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России

Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться о мерах по восстановлению жилищных прав крымчанки после сноса аварийного дома... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T21:35

2024-05-28T21:35

2024-05-28T21:37

крым

щелкино

переселение из аварийного жилья

общество

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крымский следком

александр бастрыкин

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться о мерах по восстановлению жилищных прав крымчанки после сноса аварийного дома в Щелкино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что по данному факту следственными органами СК России по Республике Крым проводится процессуальная проверка."Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю представить доклад о ходе процессуальной проверки и мерах, принимаемых для восстановления нарушенных прав женщины", - добавили в Следственном комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка из аварийного дома 2 года не может получить жилье в ФеодосииКак изменится программа аварийного жилья в РоссииВ Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку

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щелкино

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2024

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крым, щелкино, переселение из аварийного жилья, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, александр бастрыкин, новости крыма