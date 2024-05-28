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Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России
Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться о мерах по восстановлению жилищных прав крымчанки после сноса аварийного дома... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T21:35
2024-05-28T21:37
крым
щелкино
переселение из аварийного жилья
общество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крымский следком
александр бастрыкин
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться о мерах по восстановлению жилищных прав крымчанки после сноса аварийного дома в Щелкино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что по данному факту следственными органами СК России по Республике Крым проводится процессуальная проверка."Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю представить доклад о ходе процессуальной проверки и мерах, принимаемых для восстановления нарушенных прав женщины", - добавили в Следственном комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка из аварийного дома 2 года не может получить жилье в ФеодосииКак изменится программа аварийного жилья в РоссииВ Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку
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крым, щелкино, переселение из аварийного жилья, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, александр бастрыкин, новости крыма
Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России

Бастрыкин поручил восстановить права крымчанки после сноса аварийного дома в Щелкино

21:35 28.05.2024 (обновлено: 21:37 28.05.2024)
 
© Фото: Геннадий Иванов в соцсети ВКонтактеВид на дома города Щелкино
Вид на дома города Щелкино
© Фото: Геннадий Иванов в соцсети ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться о мерах по восстановлению жилищных прав крымчанки после сноса аварийного дома в Щелкино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В 2015 году аварийный дом в городе Щелкино, в котором по социальному найму проживала жительница региона, был снесен. Взамен органы местной власти предоставили женщине комнату в общежитии без надлежащих условий проживания, и она на протяжении трех лет вынуждена жить у знакомых", - уточняют подробности в СК.
Отмечается, что по данному факту следственными органами СК России по Республике Крым проводится процессуальная проверка.
"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю представить доклад о ходе процессуальной проверки и мерах, принимаемых для восстановления нарушенных прав женщины", - добавили в Следственном комитете.
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КрымЩелкиноПереселение из аварийного жильяОбществоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Крымский СледкомАлександр БастрыкинНовости Крыма
 
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