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В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО
В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО
В Симферопольской школе имени Ивана Богатыря открыли памятную доску ефрейтору Евгению Оксиненко, погибшему в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T17:12
2024-09-19T17:12
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольской школе имени Ивана Богатыря открыли памятную доску ефрейтору Евгению Оксиненко, погибшему в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Право открыть памятную доску на торжественной линейке было предоставлено родственникам погибшего героя.Евгений Оксиненко служил в разведке. Посмертно награжден орденом Мужества.После открытия памятной доски участники торжественной линейки почтили память героя минутой молчания и возложили к мемориалу цветы и венки.
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новости крыма, симферополь, память, администрация симферополя
В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО

Памятную доску герою СВО Евгению Оксиненко открыли в школе Симферополя

17:12 19.09.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяВ школе №18 им. И.И. Богатыря в Симферополе открыли памятную доску ефрейтору Евгению Оксиненко
В школе №18 им. И.И. Богатыря в Симферополе открыли памятную доску ефрейтору Евгению Оксиненко
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольской школе имени Ивана Богатыря открыли памятную доску ефрейтору Евгению Оксиненко, погибшему в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Право открыть памятную доску на торжественной линейке было предоставлено родственникам погибшего героя.

"Сегодня в Симферопольской школе № 18 имени И. И. Богатыря прошла торжественная линейка, посвященная открытию памятной доски ефрейтору Оксиненко Евгению Павловичу. Он героически погиб, защищая своих товарищей", – говорится в сообщении.

Евгений Оксиненко служил в разведке. Посмертно награжден орденом Мужества.
После открытия памятной доски участники торжественной линейки почтили память героя минутой молчания и возложили к мемориалу цветы и венки.
© Пресс-служба администрации СимферополяЕвгений Оксиненко награжден орденом Мужества посмертно
Евгений Оксиненко награжден орденом Мужества посмертно
© Пресс-служба администрации Симферополя
Евгений Оксиненко награжден орденом Мужества посмертно
Новости КрымаСимферопольПамятьАдминистрация Симферополя
 
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