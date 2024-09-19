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В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО
В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО
В Симферопольской школе имени Ивана Богатыря открыли памятную доску ефрейтору Евгению Оксиненко, погибшему в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T17:12
2024-09-19T17:12
2024-09-19T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольской школе имени Ивана Богатыря открыли памятную доску ефрейтору Евгению Оксиненко, погибшему в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Право открыть памятную доску на торжественной линейке было предоставлено родственникам погибшего героя.Евгений Оксиненко служил в разведке. Посмертно награжден орденом Мужества.После открытия памятной доски участники торжественной линейки почтили память героя минутой молчания и возложили к мемориалу цветы и венки.
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В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО
Памятную доску герою СВО Евгению Оксиненко открыли в школе Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольской школе имени Ивана Богатыря открыли памятную доску ефрейтору Евгению Оксиненко, погибшему в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Право открыть памятную доску на торжественной линейке было предоставлено родственникам погибшего героя.
"Сегодня в Симферопольской школе № 18 имени И. И. Богатыря прошла торжественная линейка, посвященная открытию памятной доски ефрейтору Оксиненко Евгению Павловичу. Он героически погиб, защищая своих товарищей", – говорится в сообщении.
Евгений Оксиненко служил в разведке. Посмертно награжден орденом Мужества.
После открытия памятной доски участники торжественной линейки почтили память героя минутой молчания и возложили к мемориалу цветы и венки.