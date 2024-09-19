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В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО

В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО - РИА Новости Крым, 19.09.2024

В Симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО

В Симферопольской школе имени Ивана Богатыря открыли памятную доску ефрейтору Евгению Оксиненко, погибшему в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T17:12

2024-09-19T17:12

2024-09-19T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольской школе имени Ивана Богатыря открыли памятную доску ефрейтору Евгению Оксиненко, погибшему в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Право открыть памятную доску на торжественной линейке было предоставлено родственникам погибшего героя.Евгений Оксиненко служил в разведке. Посмертно награжден орденом Мужества.После открытия памятной доски участники торжественной линейки почтили память героя минутой молчания и возложили к мемориалу цветы и венки.

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, память, администрация симферополя