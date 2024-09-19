https://crimea.ria.ru/20240919/glavnoe-za-den-19-sentyabrya-1140482000.html

Главное за день: 19 сентября

Главное за день: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Главное за день: 19 сентября

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. Председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T22:30

2024-09-19T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил европарламентариям, что "Сармат" долетает до Страсбурга за три минуты. Президент России Владимир Путин собрал представителейй силового блока на совещание по вопросам производства БПЛА. В Ливане в результате взрыва раций и других гаджетов погибло двадцать человек и ранено более 450. Российская армия освободила село Георгиевка в Донбассе и уничтожила главный центр радиосвязи украинской разведки. В Курской области отразили три попытки прорыва ВСУ через границу и продолжили наступательные действия.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Европарламент одобрил удары вглубь РоссииЕвропарламент в Страсбурге принял резолюцию, призывающую страны Европы немедленно снять все ограничения на удары Украины вглубь России. Об этом сообщили РИА Новости.За проголосовали 425 депутатов, против - 131, еще 63 воздержались."Сармат" летит до Страсбурга 3 минутыСнятие запрета на удары европейским оружием вглубь России может привести к ядерной войне, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, после таких резолюций Европарламент должен самораспуститься.Совещание по развитию беспилотной авиацииВо время рабочей поездки в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии, в котором участвовали в полном составе руководители силового блока.Присутствующие обсудили вопросы, связанные с развитием беспилотных авиасистем специального назначения. Производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличат в 10 раз, заявил в ходе выступления глава государства.Взрывы раций в ЛиванеДо 20 человек выросло число жертв в результате серии взрывов раций в разных районах Ливана. Об этом со ссылкой на Центр экстренных ситуаций при Минздраве страны сообщили РИА Новости. Ранее сообщалось о 14 погибших."По обновленным данным, в результате взрывов раций число погибших достигло двадцати, раненых более 450 человек", — говорится в заявлении.Российская армия освободила еще одно село в ДонбассеАрмия России в четверг освободила населенный пункт Георгиевка в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Кроме того, силами авиации, артиллерии, ракетных войск и расчетов БПЛА поражен главный центр радиосвязи разведки Украины и критически важные объекты на аэродромах врага.В Курской области отразили три попытки прорыва ВСУВ Курской области подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия. Сорваны три попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка. ВСУ потеряли за сутки сотни военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.В Харьковской области бойцы российской армии отразили контратаку штурмовиков нацформирования "Кракен" и разбили отряд "Иностранного легиона".

https://crimea.ria.ru/20240919/voennyy-perevorot-na-ukraine-vozmozhen-tolko-pod-kontrolem-tsru--mnenie-1140451504.html

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https://crimea.ria.ru/20240919/dokumentalist-prokopenko-tramp--posledniy-kharizmatik-ameriki-1140453009.html

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https://crimea.ria.ru/20240919/reestr-elektronnykh-povestok---zachem-on-nuzhen-i-chto-menyaet-dlya-rossiyan-1140468184.html

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