https://crimea.ria.ru/20240920/v-bakhchisarae-vybrali-novogo-predsedatelya-gorodskogo-soveta-1140494452.html

В Бахчисарае выбрали нового председателя городского совета

В Бахчисарае выбрали нового председателя городского совета - РИА Новости Крым, 20.09.2024

В Бахчисарае выбрали нового председателя городского совета

Новым председателем городского совета Бахчисарая избрана Ольга Кулинченко. Об этом по итогам сессии 3-го созыва с новыми избранными депутатами Бахчисарайского... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T13:33

2024-09-20T13:33

2024-09-20T13:33

бахчисарай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Новым председателем городского совета Бахчисарая избрана Ольга Кулинченко. Об этом по итогам сессии 3-го созыва с новыми избранными депутатами Бахчисарайского городского совета сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.Ранее в Крыму был назначен новый министр культуры республики, которым вновь стала Татьяна Манежина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назначил министра внутренней политики и информации КрымаАксенов переназначил председателя Совмина и его заместителейПарламент Крыма согласовал переназначение Юрия Гоцанюка премьером

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2024

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бахчисарай