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В Бахчисарае выбрали нового председателя городского совета - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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В Бахчисарае выбрали нового председателя городского совета
В Бахчисарае выбрали нового председателя городского совета - РИА Новости Крым, 20.09.2024
В Бахчисарае выбрали нового председателя городского совета
Новым председателем городского совета Бахчисарая избрана Ольга Кулинченко. Об этом по итогам сессии 3-го созыва с новыми избранными депутатами Бахчисарайского... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T13:33
2024-09-20T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Новым председателем городского совета Бахчисарая избрана Ольга Кулинченко. Об этом по итогам сессии 3-го созыва с новыми избранными депутатами Бахчисарайского городского совета сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.Ранее в Крыму был назначен новый министр культуры республики, которым вновь стала Татьяна Манежина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назначил министра внутренней политики и информации КрымаАксенов переназначил председателя Совмина и его заместителейПарламент Крыма согласовал переназначение Юрия Гоцанюка премьером
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бахчисарай
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В Бахчисарае выбрали нового председателя городского совета

Новым председателем городского совета Бахчисарая стала Ольга Кулинченко

13:33 20.09.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Бахчисарайского района Дмитрия СкобликоваПредседателем городского совета Бахчисарая избрана Ольга Кулинченко
Председателем городского совета Бахчисарая избрана Ольга Кулинченко
© Telegram-канал главы администрации Бахчисарайского района Дмитрия Скобликова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Новым председателем городского совета Бахчисарая избрана Ольга Кулинченко. Об этом по итогам сессии 3-го созыва с новыми избранными депутатами Бахчисарайского городского совета сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.

"Единогласно было принято решение о назначении нового председателя Бахчисарайского городского совета Республики Крым - Ольга Кулинченко", - говорится в сообщении.

Ранее в Крыму был назначен новый министр культуры республики, которым вновь стала Татьяна Манежина.
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