Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240920/krymskiy-most-seychas--ochered-vyrosla-v-chetyre-raza-1140493900.html
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
Пробка со стороны Керчи на подъезде к Крымскому мосту с утра выросла в четыре раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T13:16
2024-09-20T13:17
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138473675_0:0:1023:575_1920x0_80_0_0_a84c6fce8be233a95e8d151839568d08.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пробка со стороны Керчи на подъезде к Крымскому мосту с утра выросла в четыре раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на Крымском мосту в пятницу начала образовываться около 9 часов утра. В это время со стороны Керчи находились 85 машин.При этом со стороны Тамани проезд свободен - затора перед пунктом досмотра нет.Крымский мост - стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138473675_0:0:767:575_1920x0_80_0_0_234926af0a99fa36a1a2241248931a27.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза

У Крымского моста очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза до 360 машин

13:16 20.09.2024 (обновлено: 13:17 20.09.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост растет
Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пробка со стороны Керчи на подъезде к Крымскому мосту с утра выросла в четыре раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Очередь на Крымском мосту в пятницу начала образовываться около 9 часов утра. В это время со стороны Керчи находились 85 машин.
"По состоянию на 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа", – говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен - затора перед пунктом досмотра нет.
Крымский мост - стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту
Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов
Крымский мост: информация об очередях и полезные советы
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33В Бахчисарае выбрали нового председателя городского совета
13:31Взрывы в Красногвардейском районе Крыма – что происходит
13:25Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли почти 400 боевиков
13:16Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
13:03Киев вербует террористов в Африке и на Ближнем Востоке - МИД
12:47Как работает общественный транспорт в Симферополе - мнение горожан
12:34ВСУ на "Леопардах" попытались прорваться через границу в Курской области
12:32"Атака пейджеров" в Ливане стала новым видом теракта - МИД РФ
12:07Убийство Рассела Бентли с позывным "Техас" – расследование завершено
11:52Директор спортшколы Симферополя пойдет под суд за растрату и хищение
11:33В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"
11:20Украина выступила против передачи Крыма под мандат ООН
10:55Боевики создают концлагеря в Курской области – МИД России
10:42ВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены
10:29Пять сел Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа
10:03Мощные землетрясения произошли в двух регионах России
09:49В Черном море ожидаются смерчи
09:40Четыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе
09:26На Крымском мосту растет очередь - данные к этому часу
09:20В Крыму назначен министр культуры
Лента новостейМолния