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Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза

Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза

Пробка со стороны Керчи на подъезде к Крымскому мосту с утра выросла в четыре раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T13:16

2024-09-20T13:16

2024-09-20T13:17

ситуация на дорогах крыма

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пробка со стороны Керчи на подъезде к Крымскому мосту с утра выросла в четыре раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на Крымском мосту в пятницу начала образовываться около 9 часов утра. В это время со стороны Керчи находились 85 машин.При этом со стороны Тамани проезд свободен - затора перед пунктом досмотра нет.Крымский мост - стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма