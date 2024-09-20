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Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
Пробка со стороны Керчи на подъезде к Крымскому мосту с утра выросла в четыре раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T13:16
2024-09-20T13:16
2024-09-20T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пробка со стороны Керчи на подъезде к Крымскому мосту с утра выросла в четыре раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на Крымском мосту в пятницу начала образовываться около 9 часов утра. В это время со стороны Керчи находились 85 машин.При этом со стороны Тамани проезд свободен - затора перед пунктом досмотра нет.Крымский мост - стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
У Крымского моста очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза до 360 машин
13:16 20.09.2024 (обновлено: 13:17 20.09.2024)