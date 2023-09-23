https://crimea.ria.ru/20230923/kontslagerya-dlya-russkogovoryaschikh-na-ukraine-politolog--o-novom-zakone-1131621306.html

Концлагеря для русскоговорящих на Украине: политолог – о новом законе

Концлагеря для русскоговорящих на Украине: политолог – о новом законе - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Концлагеря для русскоговорящих на Украине: политолог – о новом законе

Нельзя исключать, что на Украине появятся концлагеря для русскоговорящих людей в самом буквальном смысле этого слова, поскольку убийцы русскокультурных граждан, РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T18:18

2023-09-23T18:18

2023-09-23T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Нельзя исключать, что на Украине появятся концлагеря для русскоговорящих людей в самом буквальном смысле этого слова, поскольку убийцы русскокультурных граждан, независимо от их этнической принадлежности, сегодня вполне реальные и ничем не отличаются от нацистов времен Великой Отечественной войны. Остается только молиться, чтобы они выжили, пока Россия закончит спецоперацию. Таким мнением в интервью РИА Новости Крым поделилась эксперт и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева, комментируя новый украинский закон о нацменьшинствах.Ранее Верховная рада Украины приняла поправки к закону о нацменьшинствах, ограничив права русскоязычных людей. Согласно документу, ужесточение мер предпринято "в интересах нацбезопасности, территориальной целостности, общественного порядка, защиты прав и свобод других лиц, для предотвращения беспорядков и преступлений". Отмечается, что в населенных пунктах, где проживает большое количество представителей нацменьшинств, будут допускаться "языковые послабления", но это не коснется русского языка и русскоговорящих.По словам Натальи Киселевой, учитывая развитие ситуации на Украине в отношении всего русского, это вполне ожидаемо."Действительно ничего удивительного, что русские выносятся за скобки украинской нацистской властью в любых решениях. И это сейчас можно русских на Украине называть нацменьшинствами. А так-то это было национальное большинство, которое просто не признавалось таковым. Так было в советское время и довольно продолжительный период постсоветский. Но политика Киева, конечно же, приводила к изменениям этнической структуры, и главное – языковой среды", – заметила Киселева.Однако, несмотря на предсказуемость действий украинской власти, происходящее приобретает все более ужасающие очертания, добавила она.По ее мнению, следующим шагом украинских нацистов в отношении "русскоязычных, русскокультурных граждан, неважно какого он этнического происхождения", вполне может стать выселение. И даже самые настоящие концлагеря."Совершенно нельзя исключать такого развития событий, когда мы говорим о нацизме. И даже не только выселение – это может концлагерями закончиться. Почему нет? Убийцы-то людей по национальному признаку реальные, и они ничем не отличаются от тех, которые были в Великую Отечественную войну. Нацизм не меняется – изменяются информационные ресурсы и тому подобное, но суть-то его остается. Почему вы считаете, что концлагеря должны отличаться?"– сказала Киселева.Она подчеркнула, что законодательное, моральное, а в последние годы и физическое уничтожение русскоговорящих ведется целеноправленно, и оно не остановится само по себе.Ранее Наталья Киселева прокомментировала слова экс-лидера меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева о том, что "освобожденный" Крым надо будет избавить от миллиона россиян. *экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма" Киевский террор дошел до могил: на очереди захоронение генерала Ватутина "Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали Киевский террор дошел до могил: на очереди захоронение генерала Ватутина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

форго, наталья киселева, крым, политика, украина, закон и право, новости, мустафа джемилев