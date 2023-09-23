https://crimea.ria.ru/20230923/kontslagerya-dlya-russkogovoryaschikh-na-ukraine-politolog--o-novom-zakone-1131621306.html
Концлагеря для русскоговорящих на Украине: политолог – о новом законе
Концлагеря для русскоговорящих на Украине: политолог – о новом законе - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Концлагеря для русскоговорящих на Украине: политолог – о новом законе
Нельзя исключать, что на Украине появятся концлагеря для русскоговорящих людей в самом буквальном смысле этого слова, поскольку убийцы русскокультурных граждан, РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T18:18
2023-09-23T18:18
2023-09-23T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Нельзя исключать, что на Украине появятся концлагеря для русскоговорящих людей в самом буквальном смысле этого слова, поскольку убийцы русскокультурных граждан, независимо от их этнической принадлежности, сегодня вполне реальные и ничем не отличаются от нацистов времен Великой Отечественной войны. Остается только молиться, чтобы они выжили, пока Россия закончит спецоперацию. Таким мнением в интервью РИА Новости Крым поделилась эксперт и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева, комментируя новый украинский закон о нацменьшинствах.Ранее Верховная рада Украины приняла поправки к закону о нацменьшинствах, ограничив права русскоязычных людей. Согласно документу, ужесточение мер предпринято "в интересах нацбезопасности, территориальной целостности, общественного порядка, защиты прав и свобод других лиц, для предотвращения беспорядков и преступлений". Отмечается, что в населенных пунктах, где проживает большое количество представителей нацменьшинств, будут допускаться "языковые послабления", но это не коснется русского языка и русскоговорящих.По словам Натальи Киселевой, учитывая развитие ситуации на Украине в отношении всего русского, это вполне ожидаемо."Действительно ничего удивительного, что русские выносятся за скобки украинской нацистской властью в любых решениях. И это сейчас можно русских на Украине называть нацменьшинствами. А так-то это было национальное большинство, которое просто не признавалось таковым. Так было в советское время и довольно продолжительный период постсоветский. Но политика Киева, конечно же, приводила к изменениям этнической структуры, и главное – языковой среды", – заметила Киселева.Однако, несмотря на предсказуемость действий украинской власти, происходящее приобретает все более ужасающие очертания, добавила она.По ее мнению, следующим шагом украинских нацистов в отношении "русскоязычных, русскокультурных граждан, неважно какого он этнического происхождения", вполне может стать выселение. И даже самые настоящие концлагеря."Совершенно нельзя исключать такого развития событий, когда мы говорим о нацизме. И даже не только выселение – это может концлагерями закончиться. Почему нет? Убийцы-то людей по национальному признаку реальные, и они ничем не отличаются от тех, которые были в Великую Отечественную войну. Нацизм не меняется – изменяются информационные ресурсы и тому подобное, но суть-то его остается. Почему вы считаете, что концлагеря должны отличаться?"– сказала Киселева.Она подчеркнула, что законодательное, моральное, а в последние годы и физическое уничтожение русскоговорящих ведется целеноправленно, и оно не остановится само по себе.Ранее Наталья Киселева прокомментировала слова экс-лидера меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева о том, что "освобожденный" Крым надо будет избавить от миллиона россиян. *экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма" Киевский террор дошел до могил: на очереди захоронение генерала Ватутина "Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали Киевский террор дошел до могил: на очереди захоронение генерала Ватутина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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форго, наталья киселева, крым, политика, украина, закон и право, новости, мустафа джемилев
Концлагеря для русскоговорящих на Украине: политолог – о новом законе
Киселева: закон об ограничении прав нацменьшинств – путь к концлагерям для русскоязычных
18:18 23.09.2023 (обновлено: 18:43 23.09.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Нельзя исключать, что на Украине появятся концлагеря для русскоговорящих людей в самом буквальном смысле этого слова, поскольку убийцы русскокультурных граждан, независимо от их этнической принадлежности, сегодня вполне реальные и ничем не отличаются от нацистов времен Великой Отечественной войны. Остается только молиться, чтобы они выжили, пока Россия закончит спецоперацию. Таким мнением в интервью РИА Новости Крым поделилась эксперт и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева, комментируя новый украинский закон о нацменьшинствах.
Ранее Верховная рада Украины приняла поправки к закону о нацменьшинствах, ограничив права русскоязычных людей. Согласно документу, ужесточение мер предпринято "в интересах нацбезопасности, территориальной целостности, общественного порядка, защиты прав и свобод других лиц, для предотвращения беспорядков и преступлений". Отмечается, что в населенных пунктах, где проживает большое количество представителей нацменьшинств, будут допускаться "языковые послабления", но это не коснется русского языка и русскоговорящих.
По словам Натальи Киселевой, учитывая развитие ситуации на Украине в отношении всего русского, это вполне ожидаемо.
"Действительно ничего удивительного, что русские выносятся за скобки украинской нацистской властью в любых решениях. И это сейчас можно русских на Украине называть нацменьшинствами. А так-то это было национальное большинство, которое просто не признавалось таковым. Так было в советское время и довольно продолжительный период постсоветский. Но политика Киева, конечно же, приводила к изменениям этнической структуры, и главное – языковой среды", – заметила Киселева.
Однако, несмотря на предсказуемость действий украинской власти, происходящее приобретает все более ужасающие очертания, добавила она.
"Ведь те, кто там остался, они, к сожалению, не имеют физической возможности уехать. Как они уедут с Украины, оккупированной нацистами? Я знаю таких людей. Остается только молиться за то, чтобы они выжили", – сказала Киселева.
По ее мнению, следующим шагом украинских нацистов в отношении "русскоязычных, русскокультурных граждан, неважно какого он этнического происхождения", вполне может стать выселение. И даже самые настоящие концлагеря.
"Совершенно нельзя исключать такого развития событий, когда мы говорим о нацизме. И даже не только выселение – это может концлагерями закончиться. Почему нет? Убийцы-то людей по национальному признаку реальные, и они ничем не отличаются от тех, которые были в Великую Отечественную войну. Нацизм не меняется – изменяются информационные ресурсы и тому подобное, но суть-то его остается. Почему вы считаете, что концлагеря должны отличаться?"– сказала Киселева.
Она подчеркнула, что законодательное, моральное, а в последние годы и физическое уничтожение русскоговорящих ведется целеноправленно, и оно не остановится само по себе.
"Конечно, все зависит от результатов специальной военной операции. Когда все поставленные цели будут достигнуты, соответственно, будет результат. Вопрос не стоит, будут ли цели достигнуты, вопрос в том, сколько времени займет", – заключила эксперт.
Ранее Наталья Киселева прокомментировала слова экс-лидера меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева о том, что "освобожденный" Крым надо будет избавить от миллиона россиян
.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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