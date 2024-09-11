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Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина"
Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина" - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина"
Улица Мариинская в Одессе переименована в честь нацистского коллаборанта Михаила Омельяновича-Павленко. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T11:23
2024-09-11T11:23
2024-09-11T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Улица Мариинская в Одессе переименована в честь нацистского коллаборанта Михаила Омельяновича-Павленко. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.По его данным, киевский режим переименовал улицу в честь нацистского коллаборанта, одного из организаторов дивизии СС "Галичина", а также подразделений шуцманшафта Михаила Омельяновича-Павленко.Ранее Киевский городской совет принял решение о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры, а одно из предприятий Ивано-Франковска решило декоммунизировать даже колбасу – "Московскую" переименовали в "Бандеровскую". Накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о намерении вывести на улицы города так называемые "языковые патрули". По его мнению, русского языка в городе стало больше – это "проблема" для Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда власти Украины уйдут в отставку за нацистские маршиШаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
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одесса, новости, украина, николай азаров, декоммунизация
Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина"
Улица Мариинская в Одессе переименована в честь нацистского коллаборанта – Азаров