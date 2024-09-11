https://crimea.ria.ru/20240911/ulitsu-v-odesse-pereimenovali-v-chest-organizatora-divizii-ss-galichina-1140271153.html

Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина"

Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина" - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина"

Улица Мариинская в Одессе переименована в честь нацистского коллаборанта Михаила Омельяновича-Павленко. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T11:23

2024-09-11T11:23

2024-09-11T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Улица Мариинская в Одессе переименована в честь нацистского коллаборанта Михаила Омельяновича-Павленко. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.По его данным, киевский режим переименовал улицу в честь нацистского коллаборанта, одного из организаторов дивизии СС "Галичина", а также подразделений шуцманшафта Михаила Омельяновича-Павленко.Ранее Киевский городской совет принял решение о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры, а одно из предприятий Ивано-Франковска решило декоммунизировать даже колбасу – "Московскую" переименовали в "Бандеровскую". Накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о намерении вывести на улицы города так называемые "языковые патрули". По его мнению, русского языка в городе стало больше – это "проблема" для Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда власти Украины уйдут в отставку за нацистские маршиШаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, новости, украина, николай азаров, декоммунизация