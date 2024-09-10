https://crimea.ria.ru/20240910/senator-ot-kryma-otsenila-yazykovye-patruli-na-ukraine-1140261292.html

Сенатор от Крыма оценила "языковые патрули" на Украине

Сенатор от Крыма оценила "языковые патрули" на Украине - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Сенатор от Крыма оценила "языковые патрули" на Украине

Русский язык невозможно искоренить даже в западных областях Украины, несмотря на многолетнюю антироссийскую политику геноцида русскоговорящего населения,... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T18:45

2024-09-10T18:45

2024-09-10T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Русский язык невозможно искоренить даже в западных областях Украины, несмотря на многолетнюю антироссийскую политику геноцида русскоговорящего населения, которая сейчас приобретает все более ужасные формы. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя РИА Новости Крым информацию о создании "языковых патрулей" в Ивано-Франковске.О намерении вывести на улицы Ивано-Франковска так называемые "языковые патрули" ранее заявил мэр города Руслан Марцинкив. По его словам, русского языка в городе стало больше — это "проблема" для Украины. Детали работы языковых инспекторов Марцинкив не раскрыл.Все происходящее сегодня на Украине сенатор называет страшным сном. И подчеркивает, что западное сообщество закрывает глаза на несоблюдение норм права - как и во всех случаях, когда коллективному Западу эту выгодно.Подконтрольная Западу киевская хунта использует любые возможности для антироссийской "перепрошивки" рядовых украинцев, чтобы легче обосновывать "необходимость" войны с Россией до последнего украинца, однако это все равно не спасет Украину от неминуемого краха. Заявлял ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.Читайте также на РИА Новости Крым:Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевНа Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языкеАх, какая доблесть - с памятниками воевать! - дочь маршала Жукова

https://crimea.ria.ru/20240909/na-ukraine-vypustili-uchebnik-bez-kryma-i-predlozhili-detyam-ego-dorisovat-1140229639.html

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новости, ольга ковитиди, политика, украина, дерусификация на украине, русский язык