https://crimea.ria.ru/20240921/sily-pvo-sbili-16-raket-i-177-ukrainskikh-dronov-1140509853.html

Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов

Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 177 украинских беспилотников и отразили атаки ракет и управляемых авиабомб, в том числе западного... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T13:39

2024-09-21T13:39

2024-09-21T13:39

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 177 украинских беспилотников и отразили атаки ракет и управляемых авиабомб, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.В ночь на субботу была отражена массированная атака на регионы России. Дроны были уничтожены над Крымом, Азовским морем, а также над Краснодарским краем, Брянской, Калужской, Тверской, Белгородской, Смоленской и Курской областями.В ночь на субботу Тихорецкий район Кубани был атакован беспилотниками. После падения обломков вспыхнул пожар и началась детонация. Пострадавших нет, но в целях безопасности власти приняли решение начать эвакуацию населения. К этому времени вывезены в безопасные места 1200 жителей.В Тверской области после атаки был эвакуирован вокзал и приостановлено движение по федеральной трассе М-9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзалНад Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковИдет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), противокорабельная ракета "нептун", авиабомба hammer, himars