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Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов
Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов
Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 177 украинских беспилотников и отразили атаки ракет и управляемых авиабомб, в том числе западного... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T13:39
2024-09-21T13:39
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
пво
поставки западного оружия украине
беспилотник (бпла, дрон)
противокорабельная ракета "нептун"
авиабомба hammer
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 177 украинских беспилотников и отразили атаки ракет и управляемых авиабомб, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.В ночь на субботу была отражена массированная атака на регионы России. Дроны были уничтожены над Крымом, Азовским морем, а также над Краснодарским краем, Брянской, Калужской, Тверской, Белгородской, Смоленской и Курской областями.В ночь на субботу Тихорецкий район Кубани был атакован беспилотниками. После падения обломков вспыхнул пожар и началась детонация. Пострадавших нет, но в целях безопасности власти приняли решение начать эвакуацию населения. К этому времени вывезены в безопасные места 1200 жителей.В Тверской области после атаки был эвакуирован вокзал и приостановлено движение по федеральной трассе М-9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзалНад Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковИдет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), противокорабельная ракета "нептун", авиабомба hammer, himars
Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов

Силы ПВО за стуки сбили 16 ракет "Нептун" и HIMARS и уничтожили 177 украинских дронов

13:39 21.09.2024
 
© РИА Новости . В. Борисенко / Перейти в фотобанкМобильная многоканальная зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300ПМ
Мобильная многоканальная зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300ПМ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . В. Борисенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 177 украинских беспилотников и отразили атаки ракет и управляемых авиабомб, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.

"Сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.

В ночь на субботу была отражена массированная атака на регионы России. Дроны были уничтожены над Крымом, Азовским морем, а также над Краснодарским краем, Брянской, Калужской, Тверской, Белгородской, Смоленской и Курской областями.
В ночь на субботу Тихорецкий район Кубани был атакован беспилотниками. После падения обломков вспыхнул пожар и началась детонация. Пострадавших нет, но в целях безопасности власти приняли решение начать эвакуацию населения. К этому времени вывезены в безопасные места 1200 жителей.
В Тверской области после атаки был эвакуирован вокзал и приостановлено движение по федеральной трассе М-9.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПВОПоставки западного оружия УкраинеБеспилотник (БПЛА, дрон)Противокорабельная ракета "Нептун"Авиабомба HammerHIMARS
 
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