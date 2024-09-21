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Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз
Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз
После обеда в субботу у Крымского моста снова начала расти очередь перед досмотровым пунктом со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T16:11
2024-09-21T16:11
2024-09-21T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. После обеда в субботу у Крымского моста снова начала расти очередь перед досмотровым пунктом со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В 9.00 в очереди находились 35 машин.Крымский мост - стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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транспорт, крым, керчь, тамань, керченский пролив, логистика, новости крыма
Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз
В очереди на досмотр перед Крымским мостом стоят 305 машин со стороны Керчи
16:11 21.09.2024 (обновлено: 16:23 21.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. После обеда в субботу у Крымского моста снова начала расти очередь перед досмотровым пунктом со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 16:00 в очереди со стороны Керчи находится 305 транспортных средств, время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В 9.00 в очереди находились 35 машин.
Крымский мост - стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности
.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.