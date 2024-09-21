https://crimea.ria.ru/20240921/novyy-shtamm-koronavirusa-xec-bystro-rasprostranyaetsya-v-rossii-1140511119.html

Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC

Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC

Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC, однако он проявляется аналогично предыдущим подвидам. Как сообщает Роспотребнадзор,... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T15:21

2024-09-21T15:21

2024-09-21T17:38

коронавирус

распространение коронавируса в рф

роспотребнадзор

здоровье

здравоохранение в россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127729249_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_e1b43c3e862c13b2a49f706c168ba040.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC, однако он проявляется аналогично предыдущим подвидам. Как сообщает Роспотребнадзор, специалисты тщательно мониторят ситуацию.XEC - впервые выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре."Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам Омикрона", - подчеркивают в пресс-службе Роспотребнадзора.Роспотребнадзор ранее взял на контроль сообщения о выявлении в Китае ортонайровируса, который переносят клещи. Новый ортонайровирус (Wetland virus (WELV)) обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИВ Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - РоспотребнадзорМожно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в россии, новости