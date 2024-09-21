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Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC
Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC
Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC, однако он проявляется аналогично предыдущим подвидам. Как сообщает Роспотребнадзор,... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T15:21
2024-09-21T17:38
коронавирус
распространение коронавируса в рф
роспотребнадзор
здоровье
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC, однако он проявляется аналогично предыдущим подвидам. Как сообщает Роспотребнадзор, специалисты тщательно мониторят ситуацию.XEC - впервые выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре."Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам Омикрона", - подчеркивают в пресс-службе Роспотребнадзора.Роспотребнадзор ранее взял на контроль сообщения о выявлении в Китае ортонайровируса, который переносят клещи. Новый ортонайровирус (Wetland virus (WELV)) обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИВ Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - РоспотребнадзорМожно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
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РИА Новости Крым
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в россии, новости
Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC

Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC

15:21 21.09.2024 (обновлено: 17:38 21.09.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC, однако он проявляется аналогично предыдущим подвидам. Как сообщает Роспотребнадзор, специалисты тщательно мониторят ситуацию.
"Сотрудники ведомства мониторят ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC. Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории Российской Федерации", - цитирует сообщение РИА Новости.
XEC - впервые выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.
"Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам Омикрона", - подчеркивают в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор ранее взял на контроль сообщения о выявлении в Китае ортонайровируса, который переносят клещи. Новый ортонайровирус (Wetland virus (WELV)) обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных.
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