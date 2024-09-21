Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240921/otboy-vozdushnoy-trevogi-obyavili-v-sevastopole-1139843067.html
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой сигнала воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T19:25
2024-09-21T19:25
севастополь
крым
новости крыма
новости
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_8241c7c021bd355db332589bb54e97ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Отбой сигнала воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сразу после того, как военные сообщают руководству города о пусках воздушных целей врага и опасности, жители и гости региона посредством общегородской системы оповещения узнают об угрозе воздушной атаки.Губернатор Севастополя размещает оперативную информацию в своем Telegram-канале и публикует сведения о последствиях атак.Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением обломков сбитых ПВО целей, которые могут оставаться на земле. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крым, новости крыма, новости, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

Воздушную тревогу в Севастополе отменили

19:25 21.09.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Отбой сигнала воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сразу после того, как военные сообщают руководству города о пусках воздушных целей врага и опасности, жители и гости региона посредством общегородской системы оповещения узнают об угрозе воздушной атаки.
Губернатор Севастополя размещает оперативную информацию в своем Telegram-канале и публикует сведения о последствиях атак.
Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением обломков сбитых ПВО целей, которые могут оставаться на земле. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 – специалисты оперативно выедут по адресу.
СевастопольКрымНовости КрымаНовостиМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Системы ПВО сработали над Симферополем
19:25Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:16Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики
18:52В Тихорецком районе Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
18:37Увеличение штата армии России и дело Wildberries: топ новостей недели
18:19В открытом море у берегов Крыма спасены три человека
17:51Семейный забег "Конубри" в Крыму объединил более 250 участников
17:21В Ирпени раскольники захватили последний храм канонической УПЦ
16:43TikTok удалил ряд аккаунтов Sputnik на фоне новых санкций США
16:31Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов
16:11Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз
16:02Паром в Севастополе приостановил работу из-за непогоды
15:43В Симферополе сгорели два грузовика
15:21Роспотребнадзор следит за ситуацией с новым вариантом COVID-19 - XEC
15:10После атаки дронов на Кубани изменили маршруты следования поездов
15:00В Курской области отражены три попытки прорыва ВСУ через границу
14:31Три человека утонули в штормящем море у берегов Крыма
14:20В Севастополе перевернулся ВАЗ
13:54Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов
13:39Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов
Лента новостейМолния