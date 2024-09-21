https://crimea.ria.ru/20240921/v-irpeni-raskolniki-zakhvatili-posledniy-khram-kanonicheskoy-upts-1140512632.html
В Ирпени раскольники захватили последний храм канонической УПЦ
В Ирпени раскольники захватили последний храм канонической УПЦ - РИА Новости Крым, 21.09.2024
В Ирпени раскольники захватили последний храм канонической УПЦ
Последний храм канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень Киевской области Украины захвачен группой рейдеров из структуры раскольнической... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T17:21
2024-09-21T17:21
2024-09-21T17:34
рпц (русская православная церковь)
православие
церковный раскол на украине
украина
киевская область
захват храмов упц на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Последний храм канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень Киевской области Украины захвачен группой рейдеров из структуры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщается на сайте Русской православной церкви.По информации благочинного протоиерея Александра Федоричко, преступники срезали замки на храме и сообщили, что он теперь принадлежит ПЦУ. Ранее, 28 июня, активисты раскольнической структуры провели незаконное собрание и сфальсифицировали документы на храм.Как уточнили в РПЦ, Николаевский храм был последним храмом Украинской православной церкви в благочинии.Ранее сообщалось о захвате Свято-Троицкого храма и храма великомученика Георгия Победоносца.С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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рпц (русская православная церковь), православие, церковный раскол на украине, украина, киевская область, захват храмов упц на украине
В Ирпени раскольники захватили последний храм канонической УПЦ
Раскольники захватили последний храм канонической УПЦ в Ирпени
17:21 21.09.2024 (обновлено: 17:34 21.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Последний храм канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень Киевской области Украины захвачен группой рейдеров из структуры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Девятнадцатого сентября 2024 года в городе Ирпень Киевской области Украины группа рейдеров ПЦУ при поддержке мэра Александра Маркушина и полиции захватила Николаевский храм и часовню Воскресения Христова", - говорится в сообщении.
По информации благочинного протоиерея Александра Федоричко, преступники срезали замки на храме и сообщили, что он теперь принадлежит ПЦУ. Ранее, 28 июня, активисты раскольнической структуры провели незаконное собрание и сфальсифицировали документы на храм.
Как уточнили в РПЦ, Николаевский храм был последним храмом Украинской православной церкви в благочинии.
Ранее сообщалось о захвате Свято-Троицкого храма и храма великомученика Георгия Победоносца.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.
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