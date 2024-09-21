https://crimea.ria.ru/20240921/uvelichenie-shtata-armii-rossii-i-delo-wildberries-top-novostey-nedeli-1140500577.html

Увеличение штата армии России и дело Wildberries: топ новостей недели

Увеличение штата армии России и дело Wildberries: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Увеличение штата армии России и дело Wildberries: топ новостей недели

Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны. Европарламент призвал страны Евросоюза... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T18:37

2024-09-21T18:37

2024-09-21T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны. Европарламент призвал страны Евросоюза снять ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по территории РФ, в Кремле назвали это опасной провокацией, а в Госдуме напомнили о времени подлета "Сарматов" к Страсбургу. Небо над Крымом закрыли боевыми машинами ПВО "Бук-М2", способных сбивать американские F16. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать полуостров под мандат ООН и получил ответы из Крыма и Москвы, а также реакцию Киева. Возле офиса компании Wildberries в Москве произошла стрельба, в которой погибли двое.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям, РИА Новости Крым собрал для вас в этой подборке.Штат российской армии16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 миллионов 389 тысяч человек, среди них 1,5 миллиона военнослужащих. Это необходимо в связи с ростом числа угроз по периметру границ РФ, пояснил секретарь президента России Дмитрий Песков. По мнению военного эксперта, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, увеличение числа военнослужащих позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие угрозы и быть готовой к различным сценариям, что особенно актуально на фоне агрессивной риторики со стороны стран НАТО.Как считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, по окончании спецоперации российская армия будет самой профессиональной в мире в части подготовки и опыта, а также оснащения современным вооружением, 80% которого уже сейчас есть в ВС РФ.Удары вглубь РФНа этой неделе Европарламент призвал страны Евросоюза снять ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по территории РФ, усилить военную поддержку Украины и объявить сбор средств с населения Европы для нужд ВСУ. Снятие Европарламентом запрета на удары Киева вглубь России может привести к ядерной войне, Европарламент должен распуститься, высказался по этому поводу председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и напомнил, что время подлета ракеты "Сармат" до Страсбурга составляет 3 минуты 20 секунд.В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал опасной и провокационной позицию НАТО не воспринимать всерьез заявления Москвы о последствиях ударов вглубь РФ западным. Так он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга, который в интервью газете Times заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.Комплексы "Бук-М2"Боевые машины комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" после специальной подготовки готовы к уничтожению и перехвату в небе над Крымом поставленных Киеву истребителей F-1, сообщил на этой неделе командира расчета ПВО группировки войск "Днепр" с позывным Каскад. Сейчас боевая машина под его руководством прикрывает небо над Крымом. Пока основные их цели – беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS.Крым и ООНМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на этой неделе предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе. Сикорскому следовало бы лучше учить историю, ответил на это спикер Государственного совета республики Владимир Константинов и напомнил, что в Крыму состоялся законный референдум. А также выразил мнение, что под управление ООН целесообразно передать Польшу, пока поляки находятся под властью таких персонажей, как Сикорский. В Кремле предложение главы польского МИД назвали абсурдным.Дело Wildberries18 сентября гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата. Возле офиса компании в Москве произошла стрельба. Инцидент случился, когда экс-супруг Бакальчук вместе с группой людей попытался зайти в офис. По данным Следкома, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240921/zelenskiy-uvelichivaet-oboronnye-raskhody-ukrainy-na-12-mlrd-dollarov-1140510104.html

https://crimea.ria.ru/20240921/sily-pvo-sbili-16-raket-i-177-ukrainskikh-dronov-1140509853.html

https://crimea.ria.ru/20240916/pereschegolyali-oruella-lavrov-o-sanktsiyakh-protiv-rt-i-rossii-segodnya-1140383336.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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