В Кремле ответили Столтенбергу на слова о "красных линиях"
В Кремле назвали опасной реакцию НАТО на слова Путина о последствиях ударов вглубь РФ
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Позиция НАТО не воспринимать всерьез заявления президента России Владимира Путина о последствиях ударов вглубь РФ западным оружием опасна и провокационна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга, который в интервью газете Times заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.
"Такое показное желание не принимать всерьез заявление российского президента - это недальновидный и не профессиональный шаг. Эта позиция чрезвычайно провокационная и опасная", - цитирует Пескова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее заявил журналистам, что страны НАТО сегодня обсуждают не просто разрешение Украине наносить удары по России западным дальнобойным оружием, речь идет о принятии решения о прямом участии альянса в военном конфликте. Прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть, РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, сказал Путин.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО координирует удары ВСУ по гражданской инфраструктуре России.
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