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В Кремле ответили на идею о передаче Крыма под мандат ООН - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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В Кремле ответили на идею о передаче Крыма под мандат ООН
В Кремле ответили на идею о передаче Крыма под мандат ООН - РИА Новости Крым, 20.09.2024
В Кремле ответили на идею о передаче Крыма под мандат ООН
Предложение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН абсурдно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T13:52
2024-09-20T13:52
дмитрий песков
кремль
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польша
политика
россия
радослав сикорский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Предложение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН абсурдно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.Накануне Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.Ранее спикер Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что для Украины Крымский полуостров был лишь возможностью подразнить Москву, поторговаться с ней. А главе польского МИД Радославу Сикорскому он посоветовал между приступами русофобии лучше учить историю.Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что инициатива министра иностранных дел Польши по передаче Крыма под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная".Директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым объяснил, что передать Крым под мандат ООН невозможно, потому что в соответствии с международным правом полуостров находится в составе Российской Федерации, и это не оспорено в суде.16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240920/ukraina-vystupila-protiv-peredachi-kryma-pod-mandat-oon-1140490120.html
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дмитрий песков, кремль, новости, крым, оон, польша, политика, россия, радослав сикорский
В Кремле ответили на идею о передаче Крыма под мандат ООН

Постановка вопроса о передаче Крыма под мандат ООН абсурдна - Кремль

13:52 20.09.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Предложение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН абсурдно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Накануне Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.
"Это достаточно абсурдная постановка вопроса. Собственно российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то", — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее спикер Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что для Украины Крымский полуостров был лишь возможностью подразнить Москву, поторговаться с ней. А главе польского МИД Радославу Сикорскому он посоветовал между приступами русофобии лучше учить историю.
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что инициатива министра иностранных дел Польши по передаче Крыма под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная".
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым объяснил, что передать Крым под мандат ООН невозможно, потому что в соответствии с международным правом полуостров находится в составе Российской Федерации, и это не оспорено в суде.
16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".
96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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МИД Украины - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
11:20
Украина выступила против передачи Крыма под мандат ООН
 
Дмитрий ПесковКремльНовостиКрымООНПольшаПолитикаРоссияРадослав Сикорский
 
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