https://crimea.ria.ru/20240919/wildberries-obyavila-den-traura-vse-o-situatsii-v-kompanii-1140467552.html

Wildberries объявила день траура: все о ситуации в компании

Wildberries объявила день траура: все о ситуации в компании - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Wildberries объявила день траура: все о ситуации в компании

После смертельной перестрелки в московском офисе Wildberries задержан муж основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук. А внутри компании объявлен день... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T15:06

2024-09-19T15:06

2024-09-19T15:06

wildberries

владислав бакальчук

татьяна бакальчук

происшествия

москва

новости

маркетплейс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140466887_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_1a37be41cab4388c8c291f9c3a824b9f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. После смертельной перестрелки в московском офисе Wildberries задержан муж основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук. А внутри компании объявлен день траура. Все актуальные данные о ситуации на данный момент – в материале РИА Новости Крым.18 сентября гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата. Возле офиса компании в Москве произошла стрельба. Инцидент случился, когда экс-супруг Бакальчук вместе с группой людей попытался зайти в офис. По данным Следкома, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.Задержание БакальчукаВ официальном Telegram-канале Владислава Бакальчука в четверг появилось сообщение от имени адвокатов о том, что ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и о самоуправстве. Отмечается, что бизнесмен задержан на 48 часов.Информацию о задержании экс-супруга основательницы Wildberries подтвердили и в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.День траураКак сообщила в четверг Татьяна Бакальчук, в перестрелке погибли двое охранников офиса Wildberries в Романовом переулке.Она также пообещала поддержку семьям погибших охранников.История конфликтаКомпания Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении в середине июня. "РВБ" было зарегистрировано 4 июля, его учредителем стали "Вайлдбериз" с долей 65% и "Стинн" с 35%. Гендиректором указан Роберт Мирзоян.В конце июля стало известно, что Wildberries передала "РВБ" 26 своих юридических лиц. После этого Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries, что опровергла его экс-супруга.В начале сентября Владислав Бакальчук сообщил, что строительство складских помещений для Wildberries остановлено на всех объектах в России и СНГ. По его словам, руководство маркетплейса заблокировало платежи, предназначенные строителям-подрядчикам, в том числе и принадлежащей Бакальчуку "ВБ Девелопмент" (по данным ЕГРЮЛ, Бакальчуку принадлежит 100% в этом юрлице), которая по заказу маркетплейса строит более 4 миллионов кв. м складских помещений на общую сумму 120 миллиардов рублей. В Wildberries заявили, что "ВБ Девелопмент" не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам, поэтому маркетплейс рассматривает возможность передачи всех контрактных обязательств другому подрядчику.Татьяна Бакальчук в 2024 году заняла 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $7,4 миллиарда. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% в ООО "Вайлдбериз", гендиректором которого является Татьяна Бакальчук. Ей же принадлежат остальные 99%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандал с активами Wildberries – реакция КремляСкандал вокруг Wildberries – что известноЗахват офисов Wildberries в Москве: что известно на данный момент

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wildberries , владислав бакальчук, татьяна бакальчук, происшествия, москва, новости, маркетплейс