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Wildberries объявила день траура: все о ситуации в компании - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Wildberries объявила день траура: все о ситуации в компании
Wildberries объявила день траура: все о ситуации в компании - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Wildberries объявила день траура: все о ситуации в компании
После смертельной перестрелки в московском офисе Wildberries задержан муж основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук. А внутри компании объявлен день... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T15:06
2024-09-19T15:06
wildberries
владислав бакальчук
татьяна бакальчук
происшествия
москва
новости
маркетплейс
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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. После смертельной перестрелки в московском офисе Wildberries задержан муж основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук. А внутри компании объявлен день траура. Все актуальные данные о ситуации на данный момент – в материале РИА Новости Крым.18 сентября гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата. Возле офиса компании в Москве произошла стрельба. Инцидент случился, когда экс-супруг Бакальчук вместе с группой людей попытался зайти в офис. По данным Следкома, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.Задержание БакальчукаВ официальном Telegram-канале Владислава Бакальчука в четверг появилось сообщение от имени адвокатов о том, что ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и о самоуправстве. Отмечается, что бизнесмен задержан на 48 часов.Информацию о задержании экс-супруга основательницы Wildberries подтвердили и в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.День траураКак сообщила в четверг Татьяна Бакальчук, в перестрелке погибли двое охранников офиса Wildberries в Романовом переулке.Она также пообещала поддержку семьям погибших охранников.История конфликтаКомпания Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении в середине июня. "РВБ" было зарегистрировано 4 июля, его учредителем стали "Вайлдбериз" с долей 65% и "Стинн" с 35%. Гендиректором указан Роберт Мирзоян.В конце июля стало известно, что Wildberries передала "РВБ" 26 своих юридических лиц. После этого Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries, что опровергла его экс-супруга.В начале сентября Владислав Бакальчук сообщил, что строительство складских помещений для Wildberries остановлено на всех объектах в России и СНГ. По его словам, руководство маркетплейса заблокировало платежи, предназначенные строителям-подрядчикам, в том числе и принадлежащей Бакальчуку "ВБ Девелопмент" (по данным ЕГРЮЛ, Бакальчуку принадлежит 100% в этом юрлице), которая по заказу маркетплейса строит более 4 миллионов кв. м складских помещений на общую сумму 120 миллиардов рублей. В Wildberries заявили, что "ВБ Девелопмент" не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам, поэтому маркетплейс рассматривает возможность передачи всех контрактных обязательств другому подрядчику.Татьяна Бакальчук в 2024 году заняла 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $7,4 миллиарда. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% в ООО "Вайлдбериз", гендиректором которого является Татьяна Бакальчук. Ей же принадлежат остальные 99%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандал с активами Wildberries – реакция КремляСкандал вокруг Wildberries – что известноЗахват офисов Wildberries в Москве: что известно на данный момент
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96
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Wildberries объявила день траура: все о ситуации в компании

Wildberries после смертельной перестрелки в офисе объявила день траура

15:06 19.09.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбстановка у офиса Wildberries в Москве
Обстановка у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. После смертельной перестрелки в московском офисе Wildberries задержан муж основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук. А внутри компании объявлен день траура.
Все актуальные данные о ситуации на данный момент – в материале РИА Новости Крым.
18 сентября гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата. Возле офиса компании в Москве произошла стрельба. Инцидент случился, когда экс-супруг Бакальчук вместе с группой людей попытался зайти в офис. По данным Следкома, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.

Задержание Бакальчука

В официальном Telegram-канале Владислава Бакальчука в четверг появилось сообщение от имени адвокатов о том, что ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и о самоуправстве. Отмечается, что бизнесмен задержан на 48 часов.
Информацию о задержании экс-супруга основательницы Wildberries подтвердили и в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.

День траура

Как сообщила в четверг Татьяна Бакальчук, в перестрелке погибли двое охранников офиса Wildberries в Романовом переулке.
"Wildberries, а теперь и РВБ – это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура", - говорится в Telegram-канале Бакальчук .
Она также пообещала поддержку семьям погибших охранников.

История конфликта

Компания Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении в середине июня. "РВБ" было зарегистрировано 4 июля, его учредителем стали "Вайлдбериз" с долей 65% и "Стинн" с 35%. Гендиректором указан Роберт Мирзоян.
В конце июля стало известно, что Wildberries передала "РВБ" 26 своих юридических лиц. После этого Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries, что опровергла его экс-супруга.
В начале сентября Владислав Бакальчук сообщил, что строительство складских помещений для Wildberries остановлено на всех объектах в России и СНГ. По его словам, руководство маркетплейса заблокировало платежи, предназначенные строителям-подрядчикам, в том числе и принадлежащей Бакальчуку "ВБ Девелопмент" (по данным ЕГРЮЛ, Бакальчуку принадлежит 100% в этом юрлице), которая по заказу маркетплейса строит более 4 миллионов кв. м складских помещений на общую сумму 120 миллиардов рублей.
В Wildberries заявили, что "ВБ Девелопмент" не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам, поэтому маркетплейс рассматривает возможность передачи всех контрактных обязательств другому подрядчику.
Татьяна Бакальчук в 2024 году заняла 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $7,4 миллиарда. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% в ООО "Вайлдбериз", гендиректором которого является Татьяна Бакальчук. Ей же принадлежат остальные 99%.
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