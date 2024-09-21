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Семейный забег "Конубри" в Крыму объединил более 250 участников - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Семейный забег "Конубри" в Крыму объединил более 250 участников
Семейный забег "Конубри" в Крыму объединил более 250 участников - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Семейный забег "Конубри" в Крыму объединил более 250 участников
Забег "Конубри" в рамках проекта "Конубри - семейный старт" проходит в субботу в Белогорском районе Крыма. Как рассказал РИА Новости Крым руководитель крымской... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T17:51
2024-09-21T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Забег "Конубри" в рамках проекта "Конубри - семейный старт" проходит в субботу в Белогорском районе Крыма. Как рассказал РИА Новости Крым руководитель крымской региональной общественной организации "Конубри", победитель премии "Самый добрый бизнес" по итогам 2023 года Максим Соколов, участие в мероприятии принимают несколько десятков семей.По его словам, забег проводится в Крыму уже 7 год и традиционно объединяет участников из разных уголков Крыма. В этом году к активным крымчанам присоединились семьи из Мелитополя и Краснодарского края. Ежегодно организаторы устраивают трассы в разных локациях. Полосу препятствий делают максимально доступной для новичков, чтобы свои силы смогли попробовать все желающие."Локация этого года - село Ароматное Белогорского района, комплекс Бурульча. Участники бегут по пересеченной местности, на пути у них устроены более 20 искусственно созданных препятствий - рукоходы, переносы тяжестей, горки, скалодром и не только. В конце всех участников ждут призы. Но главное во всем этом мероприятии - именно семья, поддержка, совместное преодоление препятствий", - продолжает организатор.Параллельно в Ароматном проходит славянский праздник урожая "Овсень" с мастер-классами, народными играми и гуляниями. На фестивальной площадке проводят конкурс тыкв, для гостей приготовили угощения и зрелищные выступления местных творческих и спортивных коллективов. В частности, богатырское шоу, где силачи из разных регионов республики удивляют присутствующих силовым экстрим-шоу.Забег "Конубри" проходит при поддержке Госкомитета молодежной политики Республики Крым, Белогорской администрации и местных предпринимателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафонеЧиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в КрымуКрымчане стали спортивнее - мотивационные советы тренера
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спорт, крым, новости крыма, глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко, зож, белогорск, белогорский район, семья афанасьевых, общество, физкультура
Семейный забег "Конубри" в Крыму объединил более 250 участников

В Крыму проходит массовый семейный забег с препятствиями

17:51 21.09.2024 (обновлено: 18:34 21.09.2024)
 
© Фото предоставлено организаторами забега "Конубри" Семейный забег "Конубри" в Крыму объединил более 250 участников
Семейный забег Конубри в Крыму объединил более 250 участников
© Фото предоставлено организаторами забега "Конубри"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Забег "Конубри" в рамках проекта "Конубри - семейный старт" проходит в субботу в Белогорском районе Крыма. Как рассказал РИА Новости Крым руководитель крымской региональной общественной организации "Конубри", победитель премии "Самый добрый бизнес" по итогам 2023 года Максим Соколов, участие в мероприятии принимают несколько десятков семей.
"Забег "Конубри" - это семейный командный формат. В этом году участвуют порядка 250 человек - десятки семей. Трассу проходят участники от 14 до 35 лет - остальные подбадривают и помогают. Наша цель - приобщить семьи к здоровому образу жизни и активному досугу", - говорит Соколов.
По его словам, забег проводится в Крыму уже 7 год и традиционно объединяет участников из разных уголков Крыма. В этом году к активным крымчанам присоединились семьи из Мелитополя и Краснодарского края. Ежегодно организаторы устраивают трассы в разных локациях. Полосу препятствий делают максимально доступной для новичков, чтобы свои силы смогли попробовать все желающие.
"Локация этого года - село Ароматное Белогорского района, комплекс Бурульча. Участники бегут по пересеченной местности, на пути у них устроены более 20 искусственно созданных препятствий - рукоходы, переносы тяжестей, горки, скалодром и не только. В конце всех участников ждут призы. Но главное во всем этом мероприятии - именно семья, поддержка, совместное преодоление препятствий", - продолжает организатор.
Параллельно в Ароматном проходит славянский праздник урожая "Овсень" с мастер-классами, народными играми и гуляниями. На фестивальной площадке проводят конкурс тыкв, для гостей приготовили угощения и зрелищные выступления местных творческих и спортивных коллективов. В частности, богатырское шоу, где силачи из разных регионов республики удивляют присутствующих силовым экстрим-шоу.
Забег "Конубри" проходит при поддержке Госкомитета молодежной политики Республики Крым, Белогорской администрации и местных предпринимателей.
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СпортКрымНовости КрымаГлава госкомитета молодежной политики республики Алексей ЗинченкоЗОЖБелогорскБелогорский районСемья АфанасьевыхОбществофизкультура
 
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