https://crimea.ria.ru/20240921/semeynyy-zabeg-konubri-v-krymu-obedinil-bolee-250-uchastnikov-1140512787.html

Семейный забег "Конубри" в Крыму объединил более 250 участников

Семейный забег "Конубри" в Крыму объединил более 250 участников - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Семейный забег "Конубри" в Крыму объединил более 250 участников

Забег "Конубри" в рамках проекта "Конубри - семейный старт" проходит в субботу в Белогорском районе Крыма. Как рассказал РИА Новости Крым руководитель крымской... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T17:51

2024-09-21T17:51

2024-09-21T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Забег "Конубри" в рамках проекта "Конубри - семейный старт" проходит в субботу в Белогорском районе Крыма. Как рассказал РИА Новости Крым руководитель крымской региональной общественной организации "Конубри", победитель премии "Самый добрый бизнес" по итогам 2023 года Максим Соколов, участие в мероприятии принимают несколько десятков семей.По его словам, забег проводится в Крыму уже 7 год и традиционно объединяет участников из разных уголков Крыма. В этом году к активным крымчанам присоединились семьи из Мелитополя и Краснодарского края. Ежегодно организаторы устраивают трассы в разных локациях. Полосу препятствий делают максимально доступной для новичков, чтобы свои силы смогли попробовать все желающие."Локация этого года - село Ароматное Белогорского района, комплекс Бурульча. Участники бегут по пересеченной местности, на пути у них устроены более 20 искусственно созданных препятствий - рукоходы, переносы тяжестей, горки, скалодром и не только. В конце всех участников ждут призы. Но главное во всем этом мероприятии - именно семья, поддержка, совместное преодоление препятствий", - продолжает организатор.Параллельно в Ароматном проходит славянский праздник урожая "Овсень" с мастер-классами, народными играми и гуляниями. На фестивальной площадке проводят конкурс тыкв, для гостей приготовили угощения и зрелищные выступления местных творческих и спортивных коллективов. В частности, богатырское шоу, где силачи из разных регионов республики удивляют присутствующих силовым экстрим-шоу.Забег "Конубри" проходит при поддержке Госкомитета молодежной политики Республики Крым, Белогорской администрации и местных предпринимателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафонеЧиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в КрымуКрымчане стали спортивнее - мотивационные советы тренера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, крым, новости крыма, глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко, зож, белогорск, белогорский район, семья афанасьевых, общество, физкультура