Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму прошел региональный этап Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.Более 200 чиновников муниципального и государственного уровня сформировали команды, сменили костюмы на спортивную форму и вышли на стадион "Локомотив" в Симферополе, чтобы показать лучший результат.Участие в фестивале принимают люди возрастом от 25 до 65 лет. Они проходят определенный ряд испытаний: подтягивание (для мужчин), наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье (проверка гибкости), отжимание (для женщин), подъемы туловища из положения лежа на спине (пресс) и забег на выносливость.Участники стараются изо всех сил: тут нужна не только сила тела, но и духа. А еще они активно поддерживают своих – речевками, придуманными прямо на беговых дорожках. Потому что на стадионе один – за всех, и все – за одного.Главная награда в командном зачете – поездка представителей коллектива на Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов в Магнитогорск в мае.Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов поддержан национальным проектом "Демография". Главная его задача - привлечь как можно больше россиян к занятиям физической культурой и спортом. А цель - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни и отказ общества от вредных привычек.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму прошел региональный этап Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Более 200 чиновников муниципального и государственного уровня сформировали команды, сменили костюмы на спортивную форму и вышли на стадион "Локомотив" в Симферополе, чтобы показать лучший результат.
Участие в фестивале принимают люди возрастом от 25 до 65 лет. Они проходят определенный ряд испытаний: подтягивание (для мужчин), наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье (проверка гибкости), отжимание (для женщин), подъемы туловища из положения лежа на спине (пресс) и забег на выносливость.
Участники стараются изо всех сил: тут нужна не только сила тела, но и духа. А еще они активно поддерживают своих – речевками, придуманными прямо на беговых дорожках. Потому что на стадионе один – за всех, и все – за одного.
Главная награда в командном зачете – поездка представителей коллектива на Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов в Магнитогорск в мае.
Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов поддержан национальным проектом "Демография". Главная его задача - привлечь как можно больше россиян к занятиям физической культурой и спортом. А цель - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни и отказ общества от вредных привычек.
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