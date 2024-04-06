https://crimea.ria.ru/20240406/chinovniki-smenili-delovye-kostyumy-na-sportivnye-festival-gto-v-krymu-1136330420.html

Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в Крыму

Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в Крыму - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в Крыму

В Крыму прошел региональный этап Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T15:12

2024-04-06T15:12

2024-04-06T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму прошел региональный этап Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.Более 200 чиновников муниципального и государственного уровня сформировали команды, сменили костюмы на спортивную форму и вышли на стадион "Локомотив" в Симферополе, чтобы показать лучший результат.Участие в фестивале принимают люди возрастом от 25 до 65 лет. Они проходят определенный ряд испытаний: подтягивание (для мужчин), наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье (проверка гибкости), отжимание (для женщин), подъемы туловища из положения лежа на спине (пресс) и забег на выносливость.Участники стараются изо всех сил: тут нужна не только сила тела, но и духа. А еще они активно поддерживают своих – речевками, придуманными прямо на беговых дорожках. Потому что на стадионе один – за всех, и все – за одного.Главная награда в командном зачете – поездка представителей коллектива на Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов в Магнитогорск в мае.Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов поддержан национальным проектом "Демография". Главная его задача - привлечь как можно больше россиян к занятиям физической культурой и спортом. А цель - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни и отказ общества от вредных привычек.

https://crimea.ria.ru/20240108/shkolnikov-mogut-obyazat-sdavat-gto-1134038082.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гто, крым, симферополь, спорт, новости крыма, физкультура, россия, демография