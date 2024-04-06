Рейтинг@Mail.ru
Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в Крыму - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240406/chinovniki-smenili-delovye-kostyumy-na-sportivnye-festival-gto-v-krymu-1136330420.html
Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в Крыму
Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в Крыму - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в Крыму
В Крыму прошел региональный этап Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T15:12
2024-04-06T15:12
гто
крым
симферополь
спорт
новости крыма
физкультура
россия
демография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136331317_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_65f4365ba466ac6ecb5d26d8d1c710bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму прошел региональный этап Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.Более 200 чиновников муниципального и государственного уровня сформировали команды, сменили костюмы на спортивную форму и вышли на стадион "Локомотив" в Симферополе, чтобы показать лучший результат.Участие в фестивале принимают люди возрастом от 25 до 65 лет. Они проходят определенный ряд испытаний: подтягивание (для мужчин), наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье (проверка гибкости), отжимание (для женщин), подъемы туловища из положения лежа на спине (пресс) и забег на выносливость.Участники стараются изо всех сил: тут нужна не только сила тела, но и духа. А еще они активно поддерживают своих – речевками, придуманными прямо на беговых дорожках. Потому что на стадионе один – за всех, и все – за одного.Главная награда в командном зачете – поездка представителей коллектива на Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов в Магнитогорск в мае.Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов поддержан национальным проектом "Демография". Главная его задача - привлечь как можно больше россиян к занятиям физической культурой и спортом. А цель - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни и отказ общества от вредных привычек.
https://crimea.ria.ru/20240108/shkolnikov-mogut-obyazat-sdavat-gto-1134038082.html
крым
симферополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136331317_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6239b9f1f76faf63df703354fe615bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гто, крым, симферополь, спорт, новости крыма, физкультура, россия, демография
Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в Крыму

В Крыму выбрали лучшую команду ГТО для поездки на всероссийский этап

15:12 06.04.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму прошел региональный этап Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Более 200 чиновников муниципального и государственного уровня сформировали команды, сменили костюмы на спортивную форму и вышли на стадион "Локомотив" в Симферополе, чтобы показать лучший результат.
Участие в фестивале принимают люди возрастом от 25 до 65 лет. Они проходят определенный ряд испытаний: подтягивание (для мужчин), наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье (проверка гибкости), отжимание (для женщин), подъемы туловища из положения лежа на спине (пресс) и забег на выносливость.
© РИА Новости Крым

Болельщики активно поддерживали участников фестиваля

ГТО в Крыму
1 из 3

Болельщики активно поддерживали участников фестиваля

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

За чистотой исполнения каждого упражнения следили эксперты

ГТО в Крыму
2 из 3

За чистотой исполнения каждого упражнения следили эксперты

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Участие в фестивале приняли люди в возрасте от 25 до 65 лет

ГТО в Крыму
3 из 3

Участие в фестивале приняли люди в возрасте от 25 до 65 лет

© РИА Новости Крым
1 из 3

Болельщики активно поддерживали участников фестиваля

© РИА Новости Крым
2 из 3

За чистотой исполнения каждого упражнения следили эксперты

© РИА Новости Крым
3 из 3

Участие в фестивале приняли люди в возрасте от 25 до 65 лет

© РИА Новости Крым
Участники стараются изо всех сил: тут нужна не только сила тела, но и духа. А еще они активно поддерживают своих – речевками, придуманными прямо на беговых дорожках. Потому что на стадионе один – за всех, и все – за одного.
Главная награда в командном зачете – поездка представителей коллектива на Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов в Магнитогорск в мае.
Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов поддержан национальным проектом "Демография". Главная его задача - привлечь как можно больше россиян к занятиям физической культурой и спортом. А цель - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни и отказ общества от вредных привычек.
Сдача норм ГТО школьниками - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
8 января, 19:03
Школьников могут обязать сдавать ГТО
 
ГТОКрымСимферопольСпортНовости КрымафизкультураРоссияДемография
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14Педофилам запрещено посещать места скопления детей - закон
15:58Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул
15:42Бойцов Росгвардии будут хоронить на воинских кладбищах - Путин
15:34Морская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ
15:12Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в Крыму
14:47В Оренбургской области заявили о принудительной эвакуации из зоны ЧС
14:21ВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную технику
14:05В МИД назвали провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье
13:47В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК
13:33Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом
13:26Стечение обстоятельств: напавший на губернатора Чибиса арестован
13:05Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр
12:47Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске
12:32Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ
12:13В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
11:50Хотел избежать штрафов: в Крыму задержан предприимчивый водитель фуры
11:33Космонавты с МКС приземлились в Казахстане
11:22Закроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе Украины
11:04Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
10:53Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики
Лента новостейМолния