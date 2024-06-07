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До +37 градусов: прогноз погоды в Крыму на выходные от ФОБОС

До +37 градусов: прогноз погоды в Крыму на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 07.06.2024

До +37 градусов: прогноз погоды в Крыму на выходные от ФОБОС

Аномальная жара в Крыму сохранится в ближайшие выходные, в некоторых районах полуострова столбики термометров могут подскочить до +37 градусов, осадков не... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T19:05

2024-06-07T19:05

2024-06-07T19:05

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Аномальная жара в Крыму сохранится в ближайшие выходные, в некоторых районах полуострова столбики термометров могут подскочить до +37 градусов, осадков не ожидается. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье погода не изменится: осадков не ожидается, температура воздуха +15….20 ночью и + 29…34 днем. Местами по крымскому полуострову столбики термометров могут подпрыгнуть до +37 .В целом, по словам эксперта, температурный фон за первую неделю лета на пять градусов превысил климатическую норму. В трех районах Крыма введен наивысший класс пожарной опасности, сообщала ранее пресс-служба республиканского Главка МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваТемпература воды в Черном море поднялась до +22 градусовЗагореть и не сгореть: рекомендации врача

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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