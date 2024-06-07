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До +37 градусов: прогноз погоды в Крыму на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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До +37 градусов: прогноз погоды в Крыму на выходные от ФОБОС
До +37 градусов: прогноз погоды в Крыму на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 07.06.2024
До +37 градусов: прогноз погоды в Крыму на выходные от ФОБОС
Аномальная жара в Крыму сохранится в ближайшие выходные, в некоторых районах полуострова столбики термометров могут подскочить до +37 градусов, осадков не... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T19:05
2024-06-07T19:05
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Аномальная жара в Крыму сохранится в ближайшие выходные, в некоторых районах полуострова столбики термометров могут подскочить до +37 градусов, осадков не ожидается. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье погода не изменится: осадков не ожидается, температура воздуха +15….20 ночью и + 29…34 днем. Местами по крымскому полуострову столбики термометров могут подпрыгнуть до +37 .В целом, по словам эксперта, температурный фон за первую неделю лета на пять градусов превысил климатическую норму. В трех районах Крыма введен наивысший класс пожарной опасности, сообщала ранее пресс-служба республиканского Главка МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваТемпература воды в Черном море поднялась до +22 градусовЗагореть и не сгореть: рекомендации врача
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, крым, новости крыма
До +37 градусов: прогноз погоды в Крыму на выходные от ФОБОС

В Крыму в выходные местами ожидается до 37 градусов тепла - ФОБОС

19:05 07.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Алушты
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Аномальная жара в Крыму сохранится в ближайшие выходные, в некоторых районах полуострова столбики термометров могут подскочить до +37 градусов, осадков не ожидается. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"С субботу характер метеоусловий будет определяться малоградиентным барическим полем повышенного давления, поэтому будет преобладать солнечная сухая погода. Ветер переменный, слабый. Ночью не прохладнее +15…20, днем + 28..33", - прогнозирует Тишковец.
В воскресенье погода не изменится: осадков не ожидается, температура воздуха +15….20 ночью и + 29…34 днем. Местами по крымскому полуострову столбики термометров могут подпрыгнуть до +37 .
В целом, по словам эксперта, температурный фон за первую неделю лета на пять градусов превысил климатическую норму. В трех районах Крыма введен наивысший класс пожарной опасности, сообщала ранее пресс-служба республиканского Главка МЧС России.
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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаПогода в КрымуКрымская погодаОбществоКрымНовости Крыма
 
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