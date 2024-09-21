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Системы ПВО сработали над Симферополем - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Системы ПВО сработали над Симферополем
Системы ПВО сработали над Симферополем - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Системы ПВО сработали над Симферополем
О срабатывании систем противовоздушной обороны над Симферополем сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T19:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. О срабатывании систем противовоздушной обороны над Симферополем сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Также вечером в субботу об опасности баллистики сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Отбой опасности по баллистике глава региона объявил спустя десять минут.
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симферополь, новости крыма, крым, олег крючков, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, пво
Системы ПВО сработали над Симферополем

Над Симферополем сработали системы ПВО

19:30 21.09.2024 (обновлено: 19:54 21.09.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. О срабатывании систем противовоздушной обороны над Симферополем сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"В районе Симферополя сработали системы ПВО. Жертв и разрушений нет", – написал он в своем Telegram-канале.
Также вечером в субботу об опасности баллистики сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Отбой опасности по баллистике глава региона объявил спустя десять минут.
 
СимферопольНовости КрымаКрымОлег КрючковВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и СевастополяПВО
 
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