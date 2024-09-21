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Системы ПВО сработали над Симферополем
Системы ПВО сработали над Симферополем - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Системы ПВО сработали над Симферополем
О срабатывании систем противовоздушной обороны над Симферополем сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T19:30
2024-09-21T19:30
2024-09-21T19:54
симферополь
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. О срабатывании систем противовоздушной обороны над Симферополем сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Также вечером в субботу об опасности баллистики сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Отбой опасности по баллистике глава региона объявил спустя десять минут.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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симферополь, новости крыма, крым, олег крючков, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, пво
Системы ПВО сработали над Симферополем
Над Симферополем сработали системы ПВО
19:30 21.09.2024 (обновлено: 19:54 21.09.2024)