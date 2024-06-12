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Гроза в Москве: на пляже погибли дедушка и его 9-летний внук

Гроза в Москве: на пляже погибли дедушка и его 9-летний внук - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Гроза в Москве: на пляже погибли дедушка и его 9-летний внук

В среду на Москву и пригород обрушилась непогода. Сильный ливень и гроза остановили поезда в метро, а также привели к жертвам, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T19:28

2024-06-12T19:28

2024-06-12T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В среду на Москву и пригород обрушилась непогода. Сильный ливень и гроза остановили поезда в метро, а также привели к жертвам, пишет РИА Новости.Трагедия произошла в парке Щелково в Подмосковье.По данным старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий, по данному факту идет доследственная проверка.Кроме того, по данным столичного дептранса, на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников", на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро увеличены интервалы движения из-за дерева на пути.При этом аэропорты московского региона работают штатно."Московский аэропорт "Домодедово" готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет", - сказала представитель воздушной гавани.В аэропорту "Жуково" наземные службы переведены в усиленный режим, авиагавань работает в штатном режиме.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, погода, стихия, происшествия, новости, общество