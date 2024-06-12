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Гроза в Москве: на пляже погибли дедушка и его 9-летний внук
Гроза в Москве: на пляже погибли дедушка и его 9-летний внук - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Гроза в Москве: на пляже погибли дедушка и его 9-летний внук
В среду на Москву и пригород обрушилась непогода. Сильный ливень и гроза остановили поезда в метро, а также привели к жертвам, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T19:28
2024-06-12T19:28
2024-06-12T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В среду на Москву и пригород обрушилась непогода. Сильный ливень и гроза остановили поезда в метро, а также привели к жертвам, пишет РИА Новости.Трагедия произошла в парке Щелково в Подмосковье.По данным старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий, по данному факту идет доследственная проверка.Кроме того, по данным столичного дептранса, на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников", на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро увеличены интервалы движения из-за дерева на пути.При этом аэропорты московского региона работают штатно."Московский аэропорт "Домодедово" готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет", - сказала представитель воздушной гавани.В аэропорту "Жуково" наземные службы переведены в усиленный режим, авиагавань работает в штатном режиме.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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москва, погода, стихия, происшествия, новости, общество
Гроза в Москве: на пляже погибли дедушка и его 9-летний внук
Дерево насмерть придавило ребенка и мужчину во время грозы в Подмосковье
19:28 12.06.2024 (обновлено: 19:31 12.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В среду на Москву и пригород обрушилась непогода. Сильный ливень и гроза остановили поезда в метро, а также привели к жертвам, пишет РИА Новости.
Трагедия произошла в парке Щелково в Подмосковье.
"На пляже в Щелковском городском парке дерево упало из-за непогоды и насмерть придавило мужчину с ребенком. Сейчас там находятся следователи, полицейские и скорая помощь", - пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий, по данному факту идет доследственная проверка.
"Организована проверка по факту гибели местного жителя и его 9-летнего внука в результате травм, полученных от падения на них фрагмента дерева", - сказала она.
Кроме того, по данным столичного дептранса, на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы нет движения от "Текстильщиков" до "Котельников", на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро увеличены интервалы движения из-за дерева на пути.
При этом аэропорты московского региона работают штатно.
"Московский аэропорт "Домодедово" готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет", - сказала представитель воздушной гавани.
В аэропорту "Жуково" наземные службы переведены в усиленный режим, авиагавань работает в штатном режиме.