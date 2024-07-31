https://crimea.ria.ru/20240731/v-krymu-na-tret-vyrosla-zabolevaemost-ostrymi-kishechnymi-infektsiyami-1139269065.html
В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями - РИА Новости Крым, 31.07.2024
В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Крыму выросла на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе – на 50-60%. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T15:31
2024-07-31T15:31
2024-07-31T15:31
роспотребнадзор
крым
инфекции
новости крыма
общество
здоровье
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009974_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f5862e6eadfa763e38c5f730edb95bdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Крыму выросла на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе – на 50-60%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что случаи заболеваний вирусными острыми кишечными инфекциями встречаются как единичные. При этом высока вероятность развития вспышечной заболеваемости. Чаще всего очаги формируются в детских организованных коллективах, в том числе летних лагерях.В управлении Роспотребнадзора добавили, что в конце июля в Крыму отмечается регистрация случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией среди детей. Заболеваемость на данный момент спорадическая, однако при росте заболеваемости не исключена регистрация вспышек, особенно среди организованных коллективов, указали в ведомстве.Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад ранее в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что ротавирус, как и другие острые кишечные заболевания, чаще всего передается с пищей, и вероятность заразиться им при купании в сильно прогретой морской воде летом довольно мала.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врачаПопова предупредила о серьезной угрозе холерыКак уберечь себя от летних инфекций – совет врача
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009974_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_78360d20d30d455f7bb368a8b4981bdb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, крым, инфекции, новости крыма, общество, здоровье, севастополь
В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
В Крыму на 30% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Крыму выросла на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе – на 50-60%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.
"В Республике Крым и Севастополе наблюдается тенденция к росту заболеваемости ОКИ. Количество зарегистрированных случаев выросло по сравнению с 2023 годом и в процентом соотношении варьирует от 20 до 30% в Республике Крым и 50-60% – Севастополе", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что случаи заболеваний вирусными острыми кишечными инфекциями встречаются как единичные. При этом высока вероятность развития вспышечной заболеваемости. Чаще всего очаги формируются в детских организованных коллективах, в том числе летних лагерях.
В управлении Роспотребнадзора добавили, что в конце июля в Крыму отмечается регистрация случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией среди детей. Заболеваемость на данный момент спорадическая, однако при росте заболеваемости не исключена регистрация вспышек, особенно среди организованных коллективов, указали в ведомстве.
Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад ранее в комментарии РИА Новости Крым отмечала
, что ротавирус, как и другие острые кишечные заболевания, чаще всего передается с пищей, и вероятность заразиться им при купании в сильно прогретой морской воде летом довольно мала.
Читайте также на РИА Новости Крым: