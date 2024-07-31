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В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями - РИА Новости Крым, 31.07.2024
В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Крыму выросла на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе – на 50-60%. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T15:31
2024-07-31T15:31
роспотребнадзор
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инфекции
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Крыму выросла на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе – на 50-60%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что случаи заболеваний вирусными острыми кишечными инфекциями встречаются как единичные. При этом высока вероятность развития вспышечной заболеваемости. Чаще всего очаги формируются в детских организованных коллективах, в том числе летних лагерях.В управлении Роспотребнадзора добавили, что в конце июля в Крыму отмечается регистрация случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией среди детей. Заболеваемость на данный момент спорадическая, однако при росте заболеваемости не исключена регистрация вспышек, особенно среди организованных коллективов, указали в ведомстве.Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад ранее в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что ротавирус, как и другие острые кишечные заболевания, чаще всего передается с пищей, и вероятность заразиться им при купании в сильно прогретой морской воде летом довольно мала.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врачаПопова предупредила о серьезной угрозе холерыКак уберечь себя от летних инфекций – совет врача
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роспотребнадзор, крым, инфекции, новости крыма, общество, здоровье, севастополь
В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В Крыму на 30% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями – Роспотребнадзор

15:31 31.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Крыму выросла на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе – на 50-60%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.
"В Республике Крым и Севастополе наблюдается тенденция к росту заболеваемости ОКИ. Количество зарегистрированных случаев выросло по сравнению с 2023 годом и в процентом соотношении варьирует от 20 до 30% в Республике Крым и 50-60% – Севастополе", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что случаи заболеваний вирусными острыми кишечными инфекциями встречаются как единичные. При этом высока вероятность развития вспышечной заболеваемости. Чаще всего очаги формируются в детских организованных коллективах, в том числе летних лагерях.
В управлении Роспотребнадзора добавили, что в конце июля в Крыму отмечается регистрация случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией среди детей. Заболеваемость на данный момент спорадическая, однако при росте заболеваемости не исключена регистрация вспышек, особенно среди организованных коллективов, указали в ведомстве.
Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад ранее в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что ротавирус, как и другие острые кишечные заболевания, чаще всего передается с пищей, и вероятность заразиться им при купании в сильно прогретой морской воде летом довольно мала.
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