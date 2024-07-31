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В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями - РИА Новости Крым, 31.07.2024

В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Крыму выросла на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе – на 50-60%. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T15:31

2024-07-31T15:31

2024-07-31T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Крыму выросла на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе – на 50-60%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что случаи заболеваний вирусными острыми кишечными инфекциями встречаются как единичные. При этом высока вероятность развития вспышечной заболеваемости. Чаще всего очаги формируются в детских организованных коллективах, в том числе летних лагерях.В управлении Роспотребнадзора добавили, что в конце июля в Крыму отмечается регистрация случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией среди детей. Заболеваемость на данный момент спорадическая, однако при росте заболеваемости не исключена регистрация вспышек, особенно среди организованных коллективов, указали в ведомстве.Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад ранее в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что ротавирус, как и другие острые кишечные заболевания, чаще всего передается с пищей, и вероятность заразиться им при купании в сильно прогретой морской воде летом довольно мала.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врачаПопова предупредила о серьезной угрозе холерыКак уберечь себя от летних инфекций – совет врача

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