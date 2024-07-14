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Как уберечь себя от летних инфекций – совет врача

Как уберечь себя от летних инфекций – совет врача - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Как уберечь себя от летних инфекций – совет врача

Летом люди чаще всего страдают кишечными инфекциями и реже респираторными. Что является источником сезонных заболеваний и как себя от них защитить, в эфире... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T08:56

2024-07-14T08:56

2024-07-14T08:56

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

инфекции

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

дети

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Летом люди чаще всего страдают кишечными инфекциями и реже респираторными. Что является источником сезонных заболеваний и как себя от них защитить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист Людмила Прокудина."Инфекционные болезни как правило носят сезонный характер. Если зимой превалируют респираторные инфекции, поражающие верхние дыхательные пути, то летом, когда жарко, кишечные инфекции", - сказала врач-инфекционист.Среди причин, которые повышают риск инфицироваться, специалист называет очень высокую температуру, массовое употребление свежих овощей и фруктов, а также нахождение на улице больше времени именно летом."Вспышек сейчас нет, но обращения есть. Чаще страдают дети, в отличие от них взрослые умеют соблюдать правила личной гигиены. Источником может являться больной человек или употребление овощей, фруктов, которые плохо обработаны", - уточняет Людмила Прокудина.Врач обращает внимание, что дети не всегда регулярно моют руки, к тому же организм ребенка более восприимчив, поэтому у них инфекция развивается быстрее.При этом медик отмечает, что в морской воде, где достаточно высокая концентрация соли, нет идеальных условий для размножения вирусов. Что касается бассейнов, то, учитывая, что там добавляют хлорку, после их посещения могут возникать заболевания токсического происхождения.Что касается пневмонии, то, по словам Людмилы Прокудиной, еженедельно проводится мониторинг этого заболевания как у взрослых, так и у детей. Сейчас его уровень очень низкий.Врач также подчеркивает, что разница температур летом при заходе с улицы в помещение – еще одна стрессовая ситуация для организма."Если находитесь возле кондиционера, то это переохлаждение. После 30 градусов на улице, в помещении должна быть оптимальная 20-23 градуса", - советует врач.Чтобы предотвратить заболевание кишечной инфекцией, Людмила Прокудина советует замачивать на некоторое время овощи, которые растут в земле, а затем тщательно промывать в проточной воде. Также важно тщательно мыть руки с мылом.Ранее в республиканском Минздраве рассказали РИА Новости Крым, что в Крыму с начала лета увеличилось число вызовов скорой на случаи, связанные с травмами и острыми кишечными инфекциями.Читайте также на РИА Новости Крым:"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанахЕсли хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусыКак уберечься от холеры и других кишечных инфекций в Крыму – совет врача

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, инфекции, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, дети, новости крыма