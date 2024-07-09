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"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанах

"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанах - РИА Новости Крым, 09.07.2024

"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанах

Купания в фонтанах в жаркую погоду может показаться хорошей идеей детям и даже взрослым, однако такое развлечение опасно и может обернуться не только простудой, РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T20:49

2024-07-09T20:49

2024-07-09T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Купания в фонтанах в жаркую погоду может показаться хорошей идеей детям и даже взрослым, однако такое развлечение опасно и может обернуться не только простудой, но и гораздо более серьезными заболеваниями, а еще "ударить" по кошельку. Подробнее об этом – в материале РИА Новости Крым.Бактерии, химия и насекомыеКроме того, по ее словам, в систему труб попадают химические вещества, которые используются, в частности, для ее очищения от водорослей. Они могут нанести вред здоровью человека. Еще одна опасность – насекомые.Чем можно заболеть"Во-первых, искупавшись в фонтане, можно не только заболеть обычной простудой, но и получить острые кишечные инфекции: например, это маленький ребенок и он во время купания случайно заглотил воду. Различные инфекции, в том числе конъюнктивит, возможны при попадании воды в глаза - в общем, полный список", - продолжает Шевчук.Кроме того, фонтанные купания могут обернуться энтеровирусными, ротавирусными и респираторными инфекциями и даже вирусным гепатитом А. Чтобы избежать таких рисков, от таких развлечений важно отказаться и обязательно объяснить всю степень опасности детям.Бассейн или детская ванночкаВ качестве альтернативы Шевчук предлагает походы в бассейн или на официальные пляжи - если в вашем городе есть море или водоемы, предназначенные для купания. Маленьким детям специалисты советуют устраивать прохладные ванночки: в данном случае важно проконтролировать, чтобы температура воды была комфортной для ребенка, а вот специально обрабатывать и дополнительно обеззараживать воду в этом случае не нужно."При этом важно следить за тем, чтобы ребенок не заглатывал воду. Впрочем, этот совет актуален не только для ванночки, но и для любых водоемов - заглатывать воду при купании ни в коем случае нельзя", - настаивает она.Дорогое удовольствиеКроме "удара" по здоровью, купания в фонтане могут нанести также и "удар" по кошельку. Речь об административных штрафах.Согласно статье 20.1 КоАП РФ, за мелкое хулиганство на правонарушителя может быть наложен штраф в размере от пятисот до тысячи рублей, или даже применен административный арест на срок до 15 суток, уточняют в полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусыВ Симферополе перекрыт абсолютный максимум температурМраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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