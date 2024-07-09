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"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанах
"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанах - РИА Новости Крым, 09.07.2024
"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанах
Купания в фонтанах в жаркую погоду может показаться хорошей идеей детям и даже взрослым, однако такое развлечение опасно и может обернуться не только простудой, РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T20:49
2024-07-09T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Купания в фонтанах в жаркую погоду может показаться хорошей идеей детям и даже взрослым, однако такое развлечение опасно и может обернуться не только простудой, но и гораздо более серьезными заболеваниями, а еще "ударить" по кошельку. Подробнее об этом – в материале РИА Новости Крым.Бактерии, химия и насекомыеКроме того, по ее словам, в систему труб попадают химические вещества, которые используются, в частности, для ее очищения от водорослей. Они могут нанести вред здоровью человека. Еще одна опасность – насекомые.Чем можно заболеть"Во-первых, искупавшись в фонтане, можно не только заболеть обычной простудой, но и получить острые кишечные инфекции: например, это маленький ребенок и он во время купания случайно заглотил воду. Различные инфекции, в том числе конъюнктивит, возможны при попадании воды в глаза - в общем, полный список", - продолжает Шевчук.Кроме того, фонтанные купания могут обернуться энтеровирусными, ротавирусными и респираторными инфекциями и даже вирусным гепатитом А. Чтобы избежать таких рисков, от таких развлечений важно отказаться и обязательно объяснить всю степень опасности детям.Бассейн или детская ванночкаВ качестве альтернативы Шевчук предлагает походы в бассейн или на официальные пляжи - если в вашем городе есть море или водоемы, предназначенные для купания. Маленьким детям специалисты советуют устраивать прохладные ванночки: в данном случае важно проконтролировать, чтобы температура воды была комфортной для ребенка, а вот специально обрабатывать и дополнительно обеззараживать воду в этом случае не нужно."При этом важно следить за тем, чтобы ребенок не заглатывал воду. Впрочем, этот совет актуален не только для ванночки, но и для любых водоемов - заглатывать воду при купании ни в коем случае нельзя", - настаивает она.Дорогое удовольствиеКроме "удара" по здоровью, купания в фонтане могут нанести также и "удар" по кошельку. Речь об административных штрафах.Согласно статье 20.1 КоАП РФ, за мелкое хулиганство на правонарушителя может быть наложен штраф в размере от пятисот до тысячи рублей, или даже применен административный арест на срок до 15 суток, уточняют в полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусыВ Симферополе перекрыт абсолютный максимум температурМраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе
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"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанах
Купание в фонтане грозит инфекциями и административным арестом
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Купания в фонтанах в жаркую погоду может показаться хорошей идеей детям и даже взрослым, однако такое развлечение опасно и может обернуться не только простудой, но и гораздо более серьезными заболеваниями, а еще "ударить" по кошельку. Подробнее об этом – в материале РИА Новости Крым
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Бактерии, химия и насекомые
"Фонтаны не только украшают город, но и выполняют функцию увлажнения воздуха. Однако для купания они не предназначены, поскольку вода, поступая из водопроводной сети и следуя по внутренней системе, не подвергается обеззараживанию по требованиям, предъявляемым к бассейнам, а высокая температура способствует размножению микроорганизмов в воде", - обозначает первую причину пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Вероника Шевчук.
Кроме того, по ее словам, в систему труб попадают химические вещества, которые используются, в частности, для ее очищения от водорослей. Они могут нанести вред здоровью человека. Еще одна опасность – насекомые.
"Фонтаны могут быть как с чашей, специально регулирующей попадания загрязнений внутрь, так и без нее. Но даже в первом случае в них могут попадать пыль, насекомые, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний", - поясняет представитель Роспотребнадзора .
Чем можно заболеть
"Во-первых, искупавшись в фонтане, можно не только заболеть обычной простудой, но и получить острые кишечные инфекции: например, это маленький ребенок и он во время купания случайно заглотил воду. Различные инфекции, в том числе конъюнктивит, возможны при попадании воды в глаза - в общем, полный список", - продолжает Шевчук.
Кроме того, фонтанные купания могут обернуться энтеровирусными, ротавирусными и респираторными инфекциями и даже вирусным гепатитом А. Чтобы избежать таких рисков, от таких развлечений важно отказаться и обязательно объяснить всю степень опасности детям.
"Родители должны провести беседы. Но проблема в том, что часто и самим родителям необходимо объяснять, в чем заключается опасность. Поскольку не редки случаи, когда они гуляют с ребенком, сидят не далеко, а ребенок в это время плещется в фонтане", - констатирует собеседница агентства.
Бассейн или детская ванночка
В качестве альтернативы Шевчук предлагает походы в бассейн или на официальные пляжи - если в вашем городе есть море или водоемы, предназначенные для купания. Маленьким детям специалисты советуют устраивать прохладные ванночки: в данном случае важно проконтролировать, чтобы температура воды была комфортной для ребенка, а вот специально обрабатывать и дополнительно обеззараживать воду в этом случае не нужно.
"При этом важно следить за тем, чтобы ребенок не заглатывал воду. Впрочем, этот совет актуален не только для ванночки, но и для любых водоемов - заглатывать воду при купании ни в коем случае нельзя", - настаивает она.
Дорогое удовольствие
Кроме "удара" по здоровью, купания в фонтане могут нанести также и "удар" по кошельку. Речь об административных штрафах.
"Купание в фонтане в ряде случаев может быть отнесено к мелкому хулиганству. Согласно административному кодексу к ответственности возможно привлечение лица старше 16 лет", - поясняет РИА Новости Крым начальник отдела информации и общественных связей МВД России по Крыму Наталья Кашкарова.
Согласно статье 20.1 КоАП РФ, за мелкое хулиганство на правонарушителя может быть наложен штраф в размере от пятисот до тысячи рублей, или даже применен административный арест на срок до 15 суток, уточняют в полиции.
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