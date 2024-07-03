https://crimea.ria.ru/20240703/v-simferopole-perekryt-absolyutnyy-maksimum-temperatur-1138545697.html

В Симферополе перекрыт абсолютный максимум температур

В Симферополе перекрыт абсолютный максимум температур - РИА Новости Крым, 03.07.2024

В Симферополе перекрыт абсолютный максимум температур

В Симферополе перекрыт абсолютный максимум температур, впервые за 86 лет 2 июля столбики термометров поднялись до отметки 35,3 градуса. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T09:51

2024-07-03T09:51

2024-07-03T09:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе перекрыт абсолютный максимум температур, впервые за 86 лет 2 июля столбики термометров поднялись до отметки 35,3 градуса. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом она также отметила, что в ближайшие несколько дней в Крыму не ожидается 40-градусной жары, как это прогнозируется на Кубани. Более того, сейчас погода на полуострове не является аномально жаркой, поскольку такой считается погода, когда среднесуточная температура на 7 градусов выше нормы, пока этого нет.Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в России за прошедшие сутки зафиксировали 39 рекордов жары."На фоне аномальной жары, охватившей Русскую равнину и юг Дальнего Востока, минувшие сутки ознаменовались очередной серией из 39 температурных рекордов, из них 8 – зафиксированы в региональных центрах", - обозначил он.Также он отметил, что температурный рекорд 1890 года обновился в Москве, во вторник в столице воздух прогрелся до +32 градусов. Прошлый рекорд составил плюс 31,9 градуса. Кроме того, рекордная жара установилась в Запорожье, Твери, Брянске, Владимире, Туле, Вологде, Владивостоке."Сегодня "язык" тепла будет ориентирован из Донбасса через Черноземье, Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Пермский край и Средний Урал, а значит в этих регионах возможны новые температурные рекорды", - добавил Тишковец.Также ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое влияет на климат в мире.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще жарче: прогноз погоды в Крыму на средуГде в Крыму самое теплое мореКак пережить жару без вреда для здоровья: пять правил

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