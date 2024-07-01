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Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил

Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил

соблюдение которые поможет пережить жару без вреда для здоровья. РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T08:11

2024-07-01T08:11

2024-07-01T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Крыму наступает пик курортного сезона. Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова назвала пять правил, соблюдение которые поможет пережить жару без вреда для здоровья."Важно помнить о безопасности, особенно в период солнечной активности. Чтобы избежать солнечных и тепловых ударов, нужно соблюдать простые правила", - предупреждает Минздрав РФ в Telegram-канале.Первое правило – пить много жидкости. Идеальный выбор – вода. Но также полезны несладкие чаи (зеленый, травяной), натуральные соки. При этом специалист обращает внимание, что сладкие газированные напитки не утоляют жажду, а приводят к обезвоживанию.Второе правило – есть легкую пищу. Тяжелая пища, по словам Любови Дроздовой, перегружает организм, увеличивая нагрузку не только на пищеварительную систему, но на сердце. Полезно отдавать предпочтение фруктам, овощам, салатам, легким супам. Специалист советует есть небольшими порциями, чтобы не переедать.Третье правило – носить светлую одежду из натуральных тканей. Светлые цвета, по словам сотрудника Минздрава, отражают солнечные лучи, а натуральные ткани (хлопок, лен) позволяют коже дышать. Желательно избегать синтетических материалов, которые не пропускают воздух и могут привести к перегреванию.Четвертое правило – избегать прямых солнечных лучей особенно в самое жаркое время дня. С 12 до 16 часов солнце особенно активно. Любовь Дроздова напоминает про важность головного убора (панама, шляпа) и солнцезащитных очков для защиты кожи и глаз.Пятое правило – физическую активность, в том числе тренировки, работу в саду или огороде лучше перенести на утро или вечер.При ухудшении состояния, не откладывая, нужно обратиться за медицинской помощью.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель паломников из-за жары во время хаджа - что известно о крымчанахГде самое теплое море в КрымуПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, минздрав рф, общество, погода, погода в крыму, солнце, пляжи крыма, совет эксперта