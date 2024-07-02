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Где в Крыму самое теплое море
Где в Крыму самое теплое море - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Где в Крыму самое теплое море
Максимальная температура воды в Черном море у берегов Крыма достигает 25 градусов тепла, сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T07:12
2024-07-02T07:12
2024-07-02T07:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Максимальная температура воды в Черном море у берегов Крыма достигает 25 градусов тепла, сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Самые теплые участки фиксируют в районе Керченского пролива и Ялты. У остального побережья отметки держатся на уровне +23 и +24 градусов: в Евпатории +24, Феодосии +23, Севастополе +24, Алуште +24, на Карадаге +23.Вода в Азовском море нагрелась еще больше – до 26 градусов тепла.По словам Любецкой, погода для купания будет благоприятной по всей территории крымского побережья и в дальнейшем.Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
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РИА Новости Крым
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Где в Крыму самое теплое море
Черное море у берегов Крыма прогрелось до +25 градусов