Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму самое теплое море - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240702/gde-v-krymu-samoe-teploe-more-1138492377.html
Где в Крыму самое теплое море
Где в Крыму самое теплое море - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Где в Крыму самое теплое море
Максимальная температура воды в Черном море у берегов Крыма достигает 25 градусов тепла, сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T07:12
2024-07-02T07:12
черное море
крым
крым курортный
туризм в крыму
новости крыма
азовское море
отдых в крыму
новости
температура морской воды в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138488081_0:57:1134:695_1920x0_80_0_0_9b99425c7b1818467f25829d1ba8c0f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Максимальная температура воды в Черном море у берегов Крыма достигает 25 градусов тепла, сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Самые теплые участки фиксируют в районе Керченского пролива и Ялты. У остального побережья отметки держатся на уровне +23 и +24 градусов: в Евпатории +24, Феодосии +23, Севастополе +24, Алуште +24, на Карадаге +23.Вода в Азовском море нагрелась еще больше – до 26 градусов тепла.По словам Любецкой, погода для купания будет благоприятной по всей территории крымского побережья и в дальнейшем.Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
черное море
крым
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138488081_1:0:1134:850_1920x0_80_0_0_c07155cf3179b0d7cda5c4cf0524e645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, инфографика, крым, крым курортный, туризм в крыму, новости крыма, азовское море, отдых в крыму, новости, температура морской воды в крыму, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр
Где в Крыму самое теплое море

Черное море у берегов Крыма прогрелось до +25 градусов

07:12 02.07.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Максимальная температура воды в Черном море у берегов Крыма достигает 25 градусов тепла, сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Самые теплые участки фиксируют в районе Керченского пролива и Ялты. У остального побережья отметки держатся на уровне +23 и +24 градусов: в Евпатории +24, Феодосии +23, Севастополе +24, Алуште +24, на Карадаге +23.
Температура воды в мореТемпература воды в море
Вода в Азовском море нагрелась еще больше – до 26 градусов тепла.
По словам Любецкой, погода для купания будет благоприятной по всей территории крымского побережья и в дальнейшем.
"У нас жаркая погода на предстоящих выходных и следующей неделе", – сказала она.
Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму
Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил
В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
 
Черное мореКрымКрым курортныйТуризм в КрымуНовости КрымаАзовское мореОтдых в КрымуНовостиТемпература морской воды в КрымуТатьяна ЛюбецкаяКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты 2:06
09:09250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах
08:52Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения
08:39Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
08:23В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового
08:05Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП
07:47В Севастополе во вторник временно не будет света: график отключений
07:33Три беспилотника сбиты ночью над Крымом
07:16Крымский мост: обстановка на утро вторника
07:12Где в Крыму самое теплое море
06:49Часть Феодосии осталась без воды
06:38Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту
06:16Киев ждет "дворцовый" переворот - политолог
06:01Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны
00:01Опять +35: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 июля
22:52Главное за день: 1 июля
22:30Главные новости Крыма: 1 июля
22:15"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы
21:52ВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей ранены
Лента новостейМолния