https://crimea.ria.ru/20240702/gde-v-krymu-samoe-teploe-more-1138492377.html

Где в Крыму самое теплое море

Где в Крыму самое теплое море - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Где в Крыму самое теплое море

Максимальная температура воды в Черном море у берегов Крыма достигает 25 градусов тепла, сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T07:12

2024-07-02T07:12

2024-07-02T07:12

черное море

крым

крым курортный

туризм в крыму

новости крыма

азовское море

отдых в крыму

новости

температура морской воды в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138488081_0:57:1134:695_1920x0_80_0_0_9b99425c7b1818467f25829d1ba8c0f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Максимальная температура воды в Черном море у берегов Крыма достигает 25 градусов тепла, сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Самые теплые участки фиксируют в районе Керченского пролива и Ялты. У остального побережья отметки держатся на уровне +23 и +24 градусов: в Евпатории +24, Феодосии +23, Севастополе +24, Алуште +24, на Карадаге +23.Вода в Азовском море нагрелась еще больше – до 26 градусов тепла.По словам Любецкой, погода для купания будет благоприятной по всей территории крымского побережья и в дальнейшем.Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева

черное море

крым

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, инфографика, крым, крым курортный, туризм в крыму, новости крыма, азовское море, отдых в крыму, новости, температура морской воды в крыму, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр