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Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму - прогноз ФОБОС

Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму - прогноз ФОБОС

Начало первой июльской недели в Крыму пройдет под знаком антициклона, купол высокого атмосферного давления будет оберегать жителей и гостей полуострова от... РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T18:10

2024-06-30T18:10

2024-06-30T18:10

центр погоды "фобос"

погода

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евгений тишковец

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Начало первой июльской недели в Крыму пройдет под знаком антициклона, купол высокого атмосферного давления будет оберегать жителей и гостей полуострова от непогоды - на полуострове будет солнечно, до +36 градусов, и только к выходным вероятны кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.К выходным температурные значения еще вырастут - до 31…36 градусов тепла. В финале недели активизируется циклоническая деятельность, которая будет благоприятствовать развитию грозовых облаков - над полуостровом прошумят ливни.Юг страны находится в зоне температурного фона, превышающего многолетнюю норму на 2-2,5 градуса, уточнил специалист. Температура воды в Черном море у берегов Крыма от 21 до 24 градусов, в Азовском море - до 28 градусов.В трех районах Крыма - Ялте, Симферополе и Белогорском районе - действует наивысший класс пожарной опасности, сообщала ранее пресс-служба республиканского Главка МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаровПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое летоВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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