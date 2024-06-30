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Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму - прогноз ФОБОС
Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму - прогноз ФОБОС
Начало первой июльской недели в Крыму пройдет под знаком антициклона, купол высокого атмосферного давления будет оберегать жителей и гостей полуострова от... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T18:10
2024-06-30T18:10
2024-06-30T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Начало первой июльской недели в Крыму пройдет под знаком антициклона, купол высокого атмосферного давления будет оберегать жителей и гостей полуострова от непогоды - на полуострове будет солнечно, до +36 градусов, и только к выходным вероятны кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.К выходным температурные значения еще вырастут - до 31…36 градусов тепла. В финале недели активизируется циклоническая деятельность, которая будет благоприятствовать развитию грозовых облаков - над полуостровом прошумят ливни.Юг страны находится в зоне температурного фона, превышающего многолетнюю норму на 2-2,5 градуса, уточнил специалист. Температура воды в Черном море у берегов Крыма от 21 до 24 градусов, в Азовском море - до 28 градусов.В трех районах Крыма - Ялте, Симферополе и Белогорском районе - действует наивысший класс пожарной опасности, сообщала ранее пресс-служба республиканского Главка МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаровПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое летоВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
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центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, общество, крым, новости крыма
Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму - прогноз ФОБОС
Прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Начало первой июльской недели в Крыму пройдет под знаком антициклона, купол высокого атмосферного давления будет оберегать жителей и гостей полуострова от непогоды - на полуострове будет солнечно, до +36 градусов, и только к выходным вероятны кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"На протяжении всей рабочей недели будет преобладать солнечная погода, переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в среднем от 16 до 21 градусов тепла. Днем - строго выше тридцати градусов, ежедневно с понедельника до пятницы", - прогнозирует Тишковец.
К выходным температурные значения еще вырастут - до 31…36 градусов тепла. В финале недели активизируется циклоническая деятельность, которая будет благоприятствовать развитию грозовых облаков - над полуостровом прошумят ливни.
Юг страны находится в зоне температурного фона, превышающего многолетнюю норму на 2-2,5 градуса, уточнил специалист. Температура воды в Черном море у берегов Крыма от 21 до 24 градусов, в Азовском море - до 28 градусов.
В трех районах Крыма - Ялте, Симферополе и Белогорском районе - действует наивысший класс пожарной опасности
, сообщала ранее пресс-служба республиканского Главка МЧС России.
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