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На Краснодарский край идет 40-градусная жара
На Краснодарский край идет 40-градусная жара - РИА Новости Крым, 02.07.2024
На Краснодарский край идет 40-градусная жара
Температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов тепла, чрезвычайная пожароопасность ожидается до 5 июля, сообщили во вторник в краевом ГУ МЧС. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T16:41
2024-07-02T16:41
2024-07-02T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов тепла, чрезвычайная пожароопасность ожидается до 5 июля, сообщили во вторник в краевом ГУ МЧС.Отмечается, что со 2 по 5 июля местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах края, а также в Краснодаре и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого и четвертого классов.Спасатели предупреждают, что в регионе категорически запрещено разводить костры на природе и приусадебных участках.В мэрии Анапы добавляют, что до 5 июля велика вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с сильной жарой."Управление гражданской обороны и защиты населения напоминает: не находитесь на открытом солнце, соблюдайте питьевой режим и носите головные уборы", - добавляют власти курорта.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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погода, краснодарский край, кубань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество
На Краснодарский край идет 40-градусная жара
На Краснодарский край идет 40-градусная жара
16:41 02.07.2024 (обновлено: 16:55 02.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов тепла, чрезвычайная пожароопасность ожидается до 5 июля, сообщили во вторник в краевом ГУ МЧС.
Отмечается, что со 2 по 5 июля местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах края, а также в Краснодаре и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого и четвертого классов.
"В Краснодарском крае сохраняется жаркая и сухая погода, температура воздуха достигнет +40 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что в регионе категорически запрещено разводить костры на природе и приусадебных участках.
В мэрии Анапы добавляют, что до 5 июля велика вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с сильной жарой.
"Управление гражданской обороны и защиты населения напоминает: не находитесь на открытом солнце, соблюдайте питьевой режим и носите головные уборы", - добавляют власти курорта.