https://crimea.ria.ru/20240702/na-krasnodarskiy-kray-idet-40-gradusnaya-zhara-1138535066.html

На Краснодарский край идет 40-градусная жара

На Краснодарский край идет 40-градусная жара - РИА Новости Крым, 02.07.2024

На Краснодарский край идет 40-градусная жара

Температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов тепла, чрезвычайная пожароопасность ожидается до 5 июля, сообщили во вторник в краевом ГУ МЧС. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T16:41

2024-07-02T16:41

2024-07-02T16:55

погода

краснодарский край

кубань

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/09/1116740960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dcace78d61848f0c8e23b2af75643ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов тепла, чрезвычайная пожароопасность ожидается до 5 июля, сообщили во вторник в краевом ГУ МЧС.Отмечается, что со 2 по 5 июля местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах края, а также в Краснодаре и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого и четвертого классов.Спасатели предупреждают, что в регионе категорически запрещено разводить костры на природе и приусадебных участках.В мэрии Анапы добавляют, что до 5 июля велика вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с сильной жарой."Управление гражданской обороны и защиты населения напоминает: не находитесь на открытом солнце, соблюдайте питьевой режим и носите головные уборы", - добавляют власти курорта.

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, краснодарский край, кубань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество