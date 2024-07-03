https://crimea.ria.ru/20240703/esche-zharche-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1138421283.html

Еще жарче: прогноз погоды в Крыму на среду

Еще жарче: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Еще жарче: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T00:01

2024-07-03T00:01

2024-07-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В среду в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +33...+35.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+25, днем от +32 до +36 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240702/kogda-v-krym-pridet-40-gradusnaya-zhara-1138537983.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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