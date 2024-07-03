https://crimea.ria.ru/20240703/esche-zharche-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1138421283.html
Еще жарче: прогноз погоды в Крыму на среду
Еще жарче: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Еще жарче: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T00:01
2024-07-03T00:01
2024-07-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В среду в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +33...+35.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+25, днем от +32 до +36 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240702/kogda-v-krym-pridet-40-gradusnaya-zhara-1138537983.html
симферополь
севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Еще жарче: прогноз погоды в Крыму на среду
Погода в Крыму в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В среду в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +31…+36 градусов, в горах +22…+27", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +33...+35.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+25, днем от +32 до +36 градусов.