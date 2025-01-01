Водолазы завершили обследование затонувших танкеров – результаты
Утечек мазута из затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть" не обнаружено – оперштаб
14:52 01.01.2025 (обновлено: 14:58 01.01.2025)
© МорспасслужбаСудно Морспасслужбы
© Морспасслужба
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Специалисты Морспасслужбы не обнаружили утечек мазута из затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть", сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Несколько дней подходящей для проведения работ погоды в перерывах между штормами в декабре хватило, чтобы водолазы завершили обследование корпусов затонувших частей судов. Утечек мазута из затонувших фрагментов нет", – говорится в сообщении.
Суда Морспасслужбы продолжают ежедневный мониторинг акватории. В районе затопления частей танкеров нерегулярно появляются небольшие радужные пятна, их оперативно обрабатывают сорбентом, добавили в оперштабе.
26 декабря в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.
ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
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