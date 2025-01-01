https://crimea.ria.ru/20250101/vodolazy-zavershili-obsledovanie-zatonuvshikh-tankerov--rezultaty-1143054543.html

Водолазы завершили обследование затонувших танкеров – результаты

Водолазы завершили обследование затонувших танкеров – результаты - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Водолазы завершили обследование затонувших танкеров – результаты

Специалисты Морспасслужбы не обнаружили утечек мазута из затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть", сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T14:52

2025-01-01T14:52

2025-01-01T14:58

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

керченский пролив

экология

разлив нефтепродуктов в черном море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143054726_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_8a666c30f89eba955bb9a1a54232e00d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Специалисты Морспасслужбы не обнаружили утечек мазута из затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть", сообщает оперштаб Краснодарского края.Суда Морспасслужбы продолжают ежедневный мониторинг акватории. В районе затопления частей танкеров нерегулярно появляются небольшие радужные пятна, их оперативно обрабатывают сорбентом, добавили в оперштабе.26 декабря в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможетКак в Крыму ликвидируют последствия разлива мазутаМожно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, керченский пролив, экология, разлив нефтепродуктов в черном море